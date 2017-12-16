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Япония

15 декабря 2017, 17:10
Япония расширила односторонние санкции в отношении КНДР

Япония расширила односторонние санкции в отношении КНДР

Под санкции впервые попали 19 северокорейских фирм

Японское правительство приняло решение в пятницу заморозить активы еще 19 северокорейских компаний в рамках санкционной политики в ответ на неоднократное проведение Северной Кореей ядерных и ракетных испытаний вопреки запретам Совбеза ООН, сообщает ЕНВ со ссылкой на Kyodo News.

По данным министерства иностранных дел Японии, эти фирмы занимаются предоставлением финансовых услуг, торговлей углем и нефтью, судоходством и отправкой рабочих за рубеж.

После двухмесячного перерыва в запусках ракет КНРД, 29 ноября военные Северной Кореи вновь запустили МБР, способный поразить любую цель на материковой части США. Главный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил, что расширенные санкции, вводимые в пятницу, являются ответом на этот запуск, а также на продолжающиеся "провокационные действия Северной Кореи" и "отсутствие конкретного прогресса" по вопросу о гражданах Японии, похищенных Северной Кореей в 1970-е и 1980-е годы. Главный секретарь Кабинета министров Ёсихидэ Суга также добавил, что этот шаг приурочен к заседанию Совета Безопасности ООН по ядерной программе Северной Кореи.

Согласно информации пресс-службы Министерства иностранных дел Японии, с января прошлого года все упомянутые компании уже подверглись санкциям со стороны США. Среди них – Корейский компьютерный центр, который, по данным ведомства, занимается отправкой северокорейских рабочих в Германию, Китай, Сирию, Индию и Объединенные Арабские Эмираты. В ведомстве добавили, что расширенные санкции напрямую не связаны с решением США о возвращении Северной Кореи в список государственных спонсоров терроризма.

"Новые дополнения к санкциям со стороны Японии всего затронут 56 компаний и 62 физических лиц, в отношении некоторых из них уже действуют санкции Совета Безопасности ООН", - сообщили в японском МИДе.

Метки: правительство, санкции

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