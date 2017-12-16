Южнокорейские и японские военно-морские силы проведут совместные учения

В военно-морском флоте Южной Кореи накануне заявили о подготовке к проведению совместные поисково-спасательные учений с военно-морскими силами Японии, сообщает ЕНВ со ссылкой на информагентство "Ренхап".

Учения "SAREX" будут проходить в водах к юго-западу от японского портового города Йокосука. В маневрах примут участие три военных корабля и вертолет. Со стороны Южной Кореи отрабатывать действия в условиях спасательной операции на воде будет эсминец "Кан Гам Чхан" и 4 200-тонный корабль "Хвачхон". Японские морские силы самообороны направят 5050-тонный эсминец "Терезуки" и вертолет SH-60.

"SAREX – это морские учения, направленные на улучшение возможностей реагирования военных сил в мирных и гуманитарных целях в случае военно-морской аварии", - отметили представители южнокорейкого военно-морского флота.