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Китай

15 декабря 2017, 15:20
Жесткий подход Китая к регулированию интернет-пространства может окупиться

Жесткий подход Китая к регулированию интернет-пространства может окупиться

Китайцы ценят социальную стабильность выше, чем потребительский выбор

Директор Des Voeux Partners, финансовый аналитик Джесси Фридландер заявил, что жесткий контроль Пекина в киберпространстве не только может окупиться, но и быть примером для регулирования в сети и для других стран, в том числе, Соединенных Штатов. ЕНВ публикует текст под авторством американского эксперта, опубликованный ранее в South China Morning Post.

Китай является единственным крупным мировым рынком, на котором крупнейшим компаниям из Силиконовой долины еще предстоит закрепиться. Например, компания Uber, пытаясь открыть свой бизнес в Китае, потратила на это на несколько миллиардов долларов больше, чем при заходе на другие рынки.

Силиконовая долина в Калифорнии уже давно является домом для специалистов, предлагающих различные инноваций для решения реальных общественных и экономических проблем. В процессе своей деятельности, они разрушили большое количество компаний, которые опирались на традиционные подходы к предоставлению товаров и услуг.

Сегодня самыми яркими примерами историй успеха Силиконовой долины является "семья" FAANG – сокращение от Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google. Каждая из этих компаний доминирует на своем сегменте рынка в Соединенных Штатах и на большинстве международных рынков.

Например, Facebook является крупнейшей в мире социальной медиа-компанией с более чем двумя миллиардами активных пользователей. Вместе с Google на двух гигантов приходится 84 процента глобальных расходов на цифровую рекламу. У Amazon 44 процента продаж электронной коммерции в США. В целом, FAANG имеет рыночную капитализацию, превышающую 2,5 триллиона долларов США, что превосходит долю компаний Франции, седьмой по величине экономики в мире.

Эти компании разработали большие и надежные пользовательские базы людей, предприятий, школ и даже правительств. В результате своего успеха, они стали настолько велики, что их сложно контролировать даже американскому правительству. Компании, занимающиеся в сфере новой экономикой, представляют собой не просто вызов традиционному бизнесу, но и являются основной социальной силой, способной влиять на политические реалии, личный карьерный рост и даже на общие настроения общества. Имея все наши персональные данные и сложные алгоритмы, они сами определяют, какую информацию мы потребляем, и какие цены мы платим за продукты.

На данный момент в США нет консенсуса по поводу необходимости регулирования компаний новой экономики. В этой связи, Китай может служить примером для западных правительств. Правительство КНР осуществляет надзор над интернет-компаниями. Китай стал одной из первых стран, в которых власти выразили озабоченность по поводу потенциальных негативных побочных эффектов Интернета.

К неодобрению западной общественности, Китай сделал ряд противоречивых шагов, направленных на регулирование Интернета.  В их числе создание "Великого китайского файрвола", который предотвращает беспрепятственный доступ к сети; запрет анонимных сообщений и других онлайн-операций с помощью обязательной аутентификации; мониторинг и ограничение интернет-компаний.

Несмотря на то, что критики, которые ценят свободное самовыражение, высмеивают эти меры, несомненно, они помогли обеспечить то, чтобы китайская сеть оставалась более безопасной и упорядоченной, чтобы в ней не было места враждебному отношению к отдельным политическим деятелям и группам. С точки зрения китайцев, правительственный надзор за киберпространством помог создать более здоровое и гармоничное общество, чего не хватает США.

Явным негативным последствием жесткого контроля Китая является отсутствие выбора для потребителей. Facebook, Twitter, Google, The New York Times, CNN и другие американские проекты являются недоступными в китайском интернете. Совсем недавно в Китае были заблокированы WhatsApp и LinkedIn от Microsoft. Причем, в сами жители Китая никакого широкого недовольства по этому поводу не выражали. Дело в том, что большинство китайцев ценят социальную стабильность выше, чем личный потребительский выбор. 

Метки: интернет, Китай, эксперт

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