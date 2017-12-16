Приморский океанариум "нарядили" к Новому году

Праздник "Переполох в подводном царстве" начнется в 12 часов в главном холле. У четырехметровой нарядной елки детей от трех до десяти лет будут ждать Дед Мороз со Снегурочкой, а также обитатели подводного царства: Нептун, Русалочка, Урсула и Водяной. И героям, и малышам предстоит пережить веселые приключения, в которых, конечно, все закончится хорошо. Все дети смогут сфотографироваться со сказочными героями, поучаствовать в играх и конкурсах и получить подарки, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Приморского океанариума.

Кроме 30 декабря, новогодние утренники для малышей пройдут второго и третьего января с 12 до 13 часов. В предпраздничные дни ярким событием для детей и их родителей станут и новогодние квесты. 27 декабря в 14.30, 28-30 декабря в 12.00 и 14.30 детей 5-7 лет приглашают в маленькое путешествие, посвященное символу 2018 года - собаке. Правда, собаки, ставшие героями квеста, живут в морских глубинах… Запись по телефону +7 924 732 96 47.

А 28 декабря в 12.00 и 13.30 для детей от шести лет и их родителей пройдет экскурсия "Новый год: север-юг". Ее участники узнают, что делают живущие за Полярным кругом животные в то время, когда люди отмечают Новый год. Запись по телефону +7 924 732 95 07.

Участие в утренниках, квестах и экскурсиях бесплатное, требуется только покупка входных билетов. 31 декабря Приморский океанариум не работает.