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Общество

15 декабря 2017, 15:00
Приморский океанариум "нарядили" к Новому году
Приморский океанариум "нарядили" к Новому году
Приморский океанариум "нарядили" к Новому году

Приморский океанариум "нарядили" к Новому году

Первый новогодний утренник в Приморском океанариуме пройдет 30 декабря

Праздник "Переполох в подводном царстве" начнется в 12 часов в главном холле. У четырехметровой нарядной елки детей от трех до десяти лет будут ждать Дед Мороз со Снегурочкой, а также обитатели подводного царства: Нептун, Русалочка, Урсула и Водяной. И героям, и малышам предстоит пережить веселые приключения, в которых, конечно, все закончится хорошо. Все дети смогут сфотографироваться со сказочными героями, поучаствовать в играх и конкурсах и получить подарки, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Приморского океанариума.

Кроме 30 декабря, новогодние утренники для малышей  пройдут второго и третьего января с 12 до 13 часов. В предпраздничные дни ярким событием для детей и их родителей станут и новогодние квесты. 27 декабря в 14.30, 28-30 декабря в 12.00 и 14.30 детей 5-7 лет приглашают в маленькое путешествие, посвященное символу 2018 года - собаке. Правда, собаки, ставшие героями квеста, живут в морских глубинах… Запись  по телефону +7 924 732 96 47.

А 28 декабря в 12.00 и  13.30 для детей от шести лет и их родителей пройдет экскурсия "Новый год: север-юг". Ее участники узнают, что делают живущие за Полярным кругом животные в то время, когда люди отмечают Новый год. Запись по телефону +7 924 732 95 07.  

Участие в утренниках, квестах и экскурсиях бесплатное, требуется только покупка входных билетов. 31 декабря Приморский океанариум не работает. 

Метки: информация, Новый год, Приморский океанариум, утренники

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