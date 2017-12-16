С нового года военные пенсионеры смогут получать выплаты в любом банке

Военные пенсионеры с января 2018 года смогут получать пенсии не только в Сбербанке и на "Почте России", но и в других банках. Соответствующий закон Совет Федерации планирует рассмотреть 15 декабря, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

В документе прописано, что правительство определит перечень кредитных организаций для выплат военных пенсий при соответствии этих банков ряду критерий. Например, их капитал должен составлять не менее 100 млрд. рублей, а также они должны находиться под контролем государства или Центробанка.

Военные пенсии сегодня получают около 2-3 миллиона человек, из которых 700 тысяч получают гражданскую пенсию. Это, в частности, военнослужащие, пожарные, сотрудники ФСИН, таможни, ФСБ, ФСО, полиции, Росгвардии, следственных органов.