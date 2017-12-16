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Общество

15 декабря 2017, 14:40
"Горный воздух" (Южно-Сахалинск)

Горнолыжный сезон на Сахалине откроется 23 декабря

ГЛК "Горный воздух" откроет сезон в следующую субботу

ГЛК "Горный воздух" (ТОР "Горный воздух") в Южно-Сахалинске 23 декабря официально откроет горнолыжный сезон на Сахалине. Прошедшие снегопады, а также техническое оснащение комплекса впервые за несколько лет позволяют задействовать на горе Большевик все трассы, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

"В предновогодние и праздничные дни комплекс и сервисные службы должны бесперебойно обслуживать сахалинцев и туристов, – отмечает губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. – Для развития экономики области и повышения уровня жизни островитян важно, чтобы курорт, который мы создаем, привлекал в наш регион больше гостей".

В день открытия посещение трасс "Горного воздуха" будут работать бесплатно. Также в предстоящем сезоне на комплексе появится детская трасса. В настоящее время в районе стадиона "Спартак" завершается строительство входной группы "Горного воздуха". В здании площадью 4,7 тысячи метров разместят прокат, магазины, ресторан, кассы, мастерскую, санузлы, камеру хранения, видеозал с детской игровой зоной.

Напомним, "Горный воздух" – центр одноименной ТОР. Здесь создается горнолыжный курорт мирового уровня, рассчитанный как на местных жителей, так и на туристов из других регионов, а также из-за рубежа. Уже обустроена самая большая на Дальнем Востоке зона катания, продолжается строительство спортивной инфраструктуры. К 2020 году на "Горном воздухе" появится свыше 85 километров горнолыжных трасс с искусственным оснежением, девять новых канатных дорог. Частные инвесторы возведут две гостиницы, горнолыжную деревню, два водноспортивных центра, универсальный спортивный центр "Восток", японский бальнеологический комплекс. Ожидается, что к 2025 году количество посетителей комплекса превысит 600 тысяч человек в год, а ежегодные налоговые поступления в областной бюджет прогнозируются на уровне более 500 миллионов рублей.

Также руководство двух ведущих горнолыжных комплексов Дальнего Востока – "Холдоми" (Хабаровский край) и "Горный воздух" рассматривают концепцию совместного продвижения зоны единого ski-pass. Это, по мнению резидентов ТОР "Комсомольск" и "Горный воздух", позволит привлечь большее количество туристов, в том числе из-за рубежа.

"Сегодня в рамках этой концепции рассматриваются варианты организации полетов между Южно-Сахалинском и Комсомольском-на-Амуре, чтобы любители активного зимнего отдыха могли за раз охватить сразу две базы. Возможно, такие полеты будут организованы уже в предстоящем сезоне", - рассказал генеральный директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков.

Метки: горные лыжи, курорт, Сахалин, сезон, ТОР, Южно-Сахалинск

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