Безответственных рыбаков, моржей и шишкарей предлагают штрафовать

Комитет краевого парламента по региональной политике и законности рассмотрел законодательную инициативу прокурора Приморского края по внесению изменений в Закон Приморского края "Об административных правонарушениях в Приморском крае", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.

Как сообщила депутатам Елена Барабаш, старший помощник прокурора края, законопроект подготовлен по результатам мониторинга судебной практики рассмотрения споров, связанных с регулированием вопросов обеспечения безопасности населения на водных объектах.

В соответствии с действующим законодательством в Приморском крае утверждены Правила охраны жизни людей на водных объектах, которые содержат перечень мер безопасности на льду. В их числе: запрет на выезд автотранспорта на лед, выход людей на водные объекты в период становления и вскрытия ледяного покрова, а также на купание в зимний период, периоды становления и вскрытия ледяного покрова в местах, не оборудованных для этих целей. При этом административная ответственность за нарушение этих требований на региональном уровне не предусмотрено. Прокуратура Приморского края предлагает устранить этот пробел и дополнить краевой закон об административных нарушениях статьей "Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах в Приморском крае". В соответствии с ней, выход на лед водных объектов в период становления и вскрытия ледового покрова влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Выезд автотранспортных средств на лед, передвижение (переезд) по льду водных объектов в местах, где выставлены запрещающие знаки, а равно в период введенных ограничений грозит нарушителям предупреждением или штрафом от одной до трех тысяч рублей для граждан, от трех до пяти тысяч рублей для должностных лиц, от двадцати до пятидесяти тысяч рублей для юридических лиц.

Купание в зимний период, в периоды становления и вскрытия ледяного покрова в местах, не оборудованных для этих целей, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Как подчеркнул председатель комитета Джамбулат Текиев, речь идет об установлении административной ответственности за выход или выезд на лед в определенный временной период, когда установлены ограничения или запрещающие знаки для предупреждения несчастных случаев. Подобные нормы действуют в других субъектах РФ и, по мнению прокуратуры и депутатов, их введение актуально и для Приморского края. По данным МЧС в текущем году на неокрепшем льду в Приморье погибли 16 человек, а с начала осенне-зимнего периода под лед ушли три автомашины.

Прокурор также предлагает установить административную ответственность за нарушение порядка заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов для собственных нужд. Штраф для граждан составит от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Напомним, что в ноябре текущего года приморские законодатели внесли изменения в краевой закон "Об использовании лесов в Приморском крае". Были ограничены сроки заготовки кедрового ореха гражданами для собственных нужд в период его массового созревания с 1 октября по 15 ноября, а также введен запрет при сборе ореха осуществлять рубку деревьев и кустарников, применять способы, инструменты, механизмы и устройства, приводящих к повреждению лесных насаждений. По решению комитета, проект закона "О внесении изменений в Закон Приморского края "Об административных правонарушениях в Приморском крае" будет рассмотрен в первом чтении на очередном заседании краевого парламента.