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Общество

15 декабря 2017, 14:00
Противолодочные самолеты Ил-38 ТОФ отработали задачи по поиску, слежению и уничтожению противника

Противолодочные самолеты Ил-38 ТОФ отработали задачи по поиску, слежению и уничтожению противника

Также учебные противолодочные задачи в полигонах боевой подготовки решали экипажи самолётов Ту-142 и Ту-142мз

Сегодня в соответствие с планом боевой подготовки летчики Тихоокеанского флота выполняют полеты сразу с четырех аэродромов морской авиации ТОФ, сообщает ЕНВ.

Три противолодочных самолёта Ил-38 с авиабазы Николаевка в ходе отработки свойственных им задач осуществили поиск и слежение за подводной лодкой условного противника, а затем, на полигоне в акватории бухты Анна произвели бомбометание по целям, имитирующим субмарину.

Также учебные противолодочные задачи в полигонах боевой подготовки решали экипажи самолётов Ту-142 и Ту-142мз. Летчиками дальней авиации отрабатывались навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Сегодня же интенсивные полёты выполнялись с авиабазы Елизово на Камчатке. По вводным в воздух поднимались высотные истребители-перехватчики МИГ-31, противолодочные самолёты Ил-38 и противолодочные вертолёты Ка-27, а также беспилотные летательные аппараты "Орлан-10".

Метки: самолеты, ТОФ, учения

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