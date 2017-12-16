Противолодочные самолеты Ил-38 ТОФ отработали задачи по поиску, слежению и уничтожению противника

Также учебные противолодочные задачи в полигонах боевой подготовки решали экипажи самолётов Ту-142 и Ту-142мз
Сегодня в соответствие с планом боевой подготовки летчики Тихоокеанского флота выполняют полеты сразу с четырех аэродромов морской авиации ТОФ, сообщает ЕНВ.Три противолодочных самолёта Ил-38 с авиабазы Николаевка в ходе отработки свойственных им задач осуществили поиск и слежение за подводной лодкой условного противника, а затем, на полигоне в акватории бухты Анна произвели бомбометание по целям, имитирующим субмарину.
Также учебные противолодочные задачи в полигонах боевой подготовки решали экипажи самолётов Ту-142 и Ту-142мз. Летчиками дальней авиации отрабатывались навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.
Сегодня же интенсивные полёты выполнялись с авиабазы Елизово на Камчатке. По вводным в воздух поднимались высотные истребители-перехватчики МИГ-31, противолодочные самолёты Ил-38 и противолодочные вертолёты Ка-27, а также беспилотные летательные аппараты "Орлан-10".