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15 декабря 2017, 13:30
"Звуки Владивостока" услышат не только в Приморье, но и в Германии
"Звуки Владивостока" услышат не только в Приморье, но и в Германии

"Звуки Владивостока" услышат не только в Приморье, но и в Германии

Программа продлится с 15 по 23 декабря во Владивостоке

15 декабря в 20:00 в кинозале Центра современного искусства "Заря" состоится премьера фильма "Звуки Владивостока". С 16 по 23 декабря  фильм можно будет увидеть на других площадках города. А в январе композитор Мариос Иоанну Элиа представит его в Германии на кинофестивале Hellas FilmBox Berlin, сообщает ЕНВ.

Автором идеи и руководителем этого аудиовизуального портрета города стал кипрский композитор Мариос Иоанну Элиа. Он также написал музыку, а съемки и монтаж фильма осуществил Костис Николас. Они стремились запечатлеть уникальные особенности города.

Золотой мост, ставший достопримечательностью последних лет; напоминающие о советской эпохе крошечные студии музыкантов; Токаревский маяк, расположенный на краю мира, где заканчивается суша и начинается Японское море — весь Владивосток становится сценой для музыкального спектакля, в котором слышатся голоса города. Мариос Иоанну Элиа говорит о Владивостоке: "Этот город неповторим, ему нет подобных во всем мире – с точки зрения его истории, географии, визуальной и акустической эстетики, и, конечно, людей, населяющих его. В нем жив дух его прошлого".

Музыкальные и визуальные декорации Владивостока меняются от сезона к сезону, и особенно велик контраст между зимой и весной. Часть материалов для проекта собиралась в суровых погодных условиях, при температурах до −15°C. Записи сделаны в том числе на льду залива Петра Великого, на поверхности замерзшего моря.

В проекте приняли участие множество музыкантов, в том числе восемь дирижеров и 13 различных музыкальных коллективов, симфонический и духовой оркестры, ансамбли традиционных и ударных инструментов, хор, исполнитель на терменвоксе и рэпер. В музыкальные записи органично включены звуки, отражающие характер повседневной жизни города.

Проект осуществляется в рамках программы арт-резиденции "Заря". "Впервые за всё время работы арт-резиденции мы смогли обратиться к области звука и музыке, которая всегда нас интересовала, но возможность сделать что-то новое во Владивостоке представилась, только когда мы увидели предложение Мариоса, – комментирует главный куратор Центра современного искусства "Заря" Алиса Багдонайте. – Изначально мы сомневались: проект казался нам очень масштабным и амбициозным, а потому рискованным, но мы всё же решили попробовать, и это было правильно: композитору действительно удалось объединить весь город вокруг своей идеи и всех воодушевить".

Проект был реализован при участии 15 местных институций и объединений и многочисленных жителей города, внесших личный вклад. Автор выражает свою признательность тем, кто ему помогал: "Я невероятно благодарен организатором, всей команде, работавшей над созданием фильма, многочисленным партнерам, организациям и всем, кто поддержал нас, а также десяткам горожан, которые внесли свой вклад в проект и сделали этот опыт поистине незабываемым. Именно поэтому я считаю, что финальный результат проекта отражает характер Владивостока наиболее полно".

Итоги такого зрительского соучастия комментирует координатор арт-резиденции Адель Ким: "Это удачный пример резидентского проекта, который вовлекает горожан в процесс созидания. Мы предложили всем желающим поделиться своими любимыми звуками и видами Владивостока и были удивлены тому, с каким энтузиазмом город откликнулся – видимо, необходимость в таком проекте действительно была. Хочется верить, что результат работы Мариоса оправдает ожидания жителей Владивостока. Надеемся, что практика вовлечения будет подхвачена другими участниками программы арт-резиденции в будущем, что позволит настроить взаимодействие с более широком кругом заинтересованных и сделать процесс работы художников-резидентов более понятным и открытым".

Полное расписание показов:

  • 15 декабря / 20:00 Кинозал ЦСИ "Заря" - премьера фильма
  • 16 декабря / 19:00 CONTRABANDA CLUB  – показ фильма и лекция Мариоса Иоанну Элиа.
  • 17 декабря / 13:00 Пушкинский театр – показ фильма.
  • 18 декабря / 19:00 Муниципальная библиотека "БУК" – показ фильма и лекция Мариоса Иоанну Элиа.
  • 19 декабря / 19:00 Кинотеатр "Владивосток" (вход по пригласительным) – показ фильма.
  • 20 декабря / 19:00 Кинотеатр "Владивосток" – показ фильма (зарезервировать места можно по тел.: 202-30-30)
  • 21 декабря / 19:00 Кинотеатр "Владивосток" – показ фильма (зарезервировать места можно по тел.: 202-30-30)
  • 22 декабря / точное время уточняется ДВФУ  – показ фильма.
  • 23 декабря / 17:00 Приморская краевая филармония – показ фильма.
  • 24 января 2018 года Берлин, фестиваль Hellas Filmbox Berlin – европейская премьера фильма.
  • 27 января, 2018 года Берлин, фестиваль Hellas Filmbox Berlin – показ фильма и лекция Мариоса Иоанну Элиа.

Метки: Заря, звуки

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