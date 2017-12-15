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Общество

14 декабря 2017, 23:00
Россияне смогут получать документы из ЗАГСов независимо от места проживания

Россияне смогут получать документы из ЗАГСов независимо от места проживания

Акты гражданского состояния переведут из бумажной в электронную форму

В следующем году в России заработает Единый реестр ЗАГС, а к 2021 году все акты гражданского состояния будут переведены в электронную форму. Благодаря этому гражданин, родившийся во Владивостоке, сможет получить копию свидетельства о рождении в Сочи или любом другом городе, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Выдавать же само свидетельство о рождении, как планируют в Правительстве, через три года будут непосредственно в роддомах. Эта мера избавит родителей от лишних хлопот и позволит учитывать мнение обоих супругов при заполнении графы о национальности новорождённого. Ведь сегодня, пока мама с малышом лежит в роддоме, оформлением документов, как правило, занимается глава семейства. Из-за чего мнение матери в выборе имени и определении национальности ребёнка учитывается далеко не всегда.

Первоначально введение Единого реестра ЗАГС планировалось с 1 января 2018 года, однако правительственная инициатива переносит эту дату 1 октября. "Это делается по обращению ЦИК, поскольку в рамках подготовки к выборной кампании и весной, и осенью 2018 года органы местного самоуправления выражают обеспокоенность тем, что они не смогут перейти на электронную подачу документов и полностью отказаться от бумажного документооборота", — объяснил замминистра финансов Юрий Зубарев, выступая на пленарном заседании Госдумы. По словам замглавы ведомства, в настоящее время система реестра ЗАГСа подготовлена полностью, но вместе с тем отсрочка поможет сделать процедуру перехода на новый формат более плавной.

После того как реестр ЗАГС объединит все записи актов гражданского состояния с 1926 года на одном ресурсе, документооборот существенно упростится, а россиян избавят от необходимости при обращении в различные инстанции каждый раз собирать пакет документов. К Единому реестру подключатся Минобороны, Росреестр, Росгвардия, Федеральная служба судебных приставов и консульские отделы МИД. После вступления закона в силу все эти ведомства смогут запрашивать данные о регистрации смерти, перемены имени, а также сведения о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния. Новеллу о подключении к Единому реестру нотариата вывели в отдельный законопроект, его депутаты уже приняли в первом чтении. А вот образовательные учреждения в регионах, как следует из пояснительной записки, пользоваться данными Единого реестра ЗАГС не смогут, так как президент отклонил законопроект о создании Единой федеральной системы учёта обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам.

Ещё одно нововведение касается россиян, проживающих за рубежом. После вступления в силу закона Минфин получит полномочия по утверждению  регистрации актов гражданского состояния россиян, проживающих за пределами страны. Записи актов гражданского состояния  соотечественников, находящихся за границей,  будут составляться консульскими учреждениями в электронном виде,  затем  подписываться усиленной квалифицированной подписью и только потом передаваться в центральный аппарат МИД.

Планируется, что правительственная инициатива будет принята до конца года, а с октября 2018 россияне будут получать услуги ЗАГС в новом формате и по экстерриториальному принципу.

Метки: ЗАГС

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