В Приморье в 2018 году откроется научно-производственный центр марикультуры

В Приморском крае на о. Попова в следующем году планируется открыть научно-производственный центр марикультуры. Организацией комплекса занимается ФГБНУ "ТИНРО-Центр", сообщает ЕНВ.

Основные задачи центра – разработка биотехнологий воспроизводства ценных промысловых видов Приморья, оценка эффективности научных разработок и промышленное внедрение, а также обеспечение посадочным материалом хозяйств марикультуры на юге Приморья (рассадой ламинарии японской, молодью трепанга дальневосточного и других гидробионтов). Центр планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году. Об этом шла речь на специализированном совете ТИНРО-Центра, где обсуждались вопросы и проблемы развития аквакультуры на Дальнем Востоке.

Специалистами ТИНРО-Центра представлен проект концепции развития марикультуры в дальневосточном регионе. Документ включает оценку экологической емкости акваторий, обоснование возможных объемов искусственного культивирования объектов, описание перспективных направлений марикультуры, а также основных проблем и решений.

Концепция развития касается морских объектов аквакультуры и пока не включает лососеводство и пресноводное рыбоводство. Хотя этими исследованиями ТИНРО-Центр занимается достаточно активно и на предстоящих заседаниях Морского совета, деятельность которого восстановлена администрацией Приморского края, будет представлена обновленная концепция товарного рыбоводства и лососеводства.

Ранее проект развития марикультуры представлен на федеральных и региональных совещаниях по вопросам аквакультуры и актуализирован в соответствии с последними изменениями в нормативно-правовой базе аквакультуры, результатами научно-исследовательских работ.

К 2020 году объем ежегодного изъятия выращенной продукции марикультуры реалистично увеличить в два раза. К 2025 году этот показатель может увеличиться кратно. Для этого необходимо обеспечить устойчивые поставки посадочного материала, создать мощную научно-производственную базу аквакультуры, привлечь инвестиции и предложить приемлемые условия страхования в этой отрасли. Кроме того, предстоит продолжить совершенствование нормативно-правовой базы. Конечно, рост производства потребует увеличения численности работающих на предприятиях марикультуры до 2,5 тыс. человек и площадей морских плантаций.

Сегодня ученые ТИНРО-Центра изучают технологии получения посадочного материала устрицы и приморского гребешка, активно ведут работы по посадочному материалу рыб. Для успешного культивирования моллюсков на данном этапе специалисты разрабатывают схемы получения жизнестойкой молоди, исключающие риски вмешательства природных катаклизмов в процесс.

Участники заседания также обсудили основные направления работы ученых, углубление взаимодействия и определили круг вопросов к следующему спецсовету.