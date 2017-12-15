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Политика

14 декабря 2017, 18:50
Владимир Путин подведет итоги года на традиционной Большой пресс-конференции

Владимир Путин подведет итоги года на традиционной Большой пресс-конференции

На ежегодную большую пресс-конференцию аккредитовано рекордное количество представителей прессы - 1640 человек

14 декабря, под занавес последнего месяца года, Владимир Путин проводит тринадцатую по счету Большую пресс-конференцию. Вряд ли здесь есть какая-то особая нумерология. Это традиционный формат общения президента с российскими и мировыми журналистами, когда глава государства подводит итоги и отвечает на вопросы, сообщает ЕНВ со ссылкой на Вести.RU.

Главное, что можно сказать точно уже сейчас: вопросов этих будет много. Отчасти еще и потому, что, подводя итоги 2017 года, Россия переходит в выборный 2018-й.

К тому же заявил о своем участии Владимир Путин совсем недавно - 6 декабря. Местом для того, чтобы озвучить свое решение, президент выбрал Нижний Новгород. Туда он приехал на юбилей завода "ГАЗ".

На встрече с работниками предприятия Путин сказал: "Да, я буду баллотироваться на пост президента Российской Федерации".

Но тема выдвижения "витала в воздухе" и раньше. За пару часов до прибытия в Нижний Новгород президент побывал на форуме "Доброволец" в Москве. Там, будет ли Путин выставлять свою кандидатуру, спросил один из волонтеров. Тогда президент в ответ спросил у молодых людей, поддержат ли они его. Сами выборы пройдут в марте следующего года - 18 числа.

Так что вопросов о выборах, о том - что и как дальше, скорее всего, не избежать. Это будет исчерпывающее общение, которое пройдет в "традиционном объеме". Такие формулировки накануне использовал пресс-секретарь российского лидера, анонсируя формат.

Вообще, это общение - уже не просто традиция. Это общение с историей. Впервые с таким количеством журналистов одновременно в режиме Большой пресс-конференции Путин разговаривал еще в 2001 году.

Пресс-конференция этого года еще не случилась, а уже поставила рекорд. 1640 – именно столько журналистов, по данным портала Kremlin.ru, аккредитовались на мероприятие. Это самый высокий количественный показатель за всю историю существования формата. Предыдущий рекорд поставили в 2016-м. Тогда Большая пресс-конференция собрала чуть более 1400 представителей прессы. А годом ранее их было на полсотни меньше. Ну, и чтобы понимать динамику роста: на самой первой встрече присутствовали 502 журналиста, то есть нынешняя пресс-конференция соберет в три раза больше представителей прессы.

Метки: пресс-конференция

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