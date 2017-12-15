Крупнейший фестиваль зимней рыбалки в мире откроется в южнокорейском Хвачхоне 6 января

Ожидается, что более миллиона гостей примут участие в открытии фестиваля зимней рыбалки в южнокорейском уезде Хвачхон, расположенном недалеко от границы с Северной Кореей. Об этом сегодня рассказали организаторы фестиваля, сообщает ЕНВ со ссылкой на информагентство "Рёнхап".

Когда-то названный CNN в качестве одного из "семи чудес зимы", фестиваль зимней рыбалки Hwacheon Sancheoneo будет проходить с 6 по 28 января в южнокорейском уезде Хвачхон, расположенном в 120 километрах к северо-востоку от Сеула. По оценкам организаторов, фестиваль посетят более миллиона человек, в то время как население уезда составляет 27 тысяч. Известный в мире фестиваль зимней рыбалки назван в честь санчеонео – вида горной форели, которая, как известно, живет только в экологически чистой пресной воде.

В рамках фестиваля организаторы проведут различные забавы для туристов. Среди них есть и достаточно экстремальные. Например, одетые в футболки и шорты добровольцы, будут прыгать в ледяную воду, чтобы поймать рыбу голыми руками. Средняя температура на севере республики в январе составляет около десяти градусов мороза.

Фестиваль был организован муниципальными властями уезда Хвачхон в северо-восточной провинции Южной Кореи Канвондо. Идею подсказали местные жители. За 11 лет проведения мероприятие привлекло более одного миллиона иностранных туристов. Hwacheon Sancheoneo является одним из четырех самых известных зимних фестивалей в мире, наряду с Фестивалем снега в японском Саппоро, Международным фестивалем льда и снега в Китае и квебекским Зимним карнавалом.

В январе 2017 года на мероприятие приехали 102 тысячи человек из-за рубежа. Пока это самый высокий показатель для хвачхонского фестиваля. Событие годичной давности осветили многие мировые СМИ. Фестиваль "Санчеонео" закроется за 12 дней до старта зимних Олимпийских игр 2018 года, которые состоятся 9-25 февраля в соседних городах Пхёнчхане, Канныне и Чонсоне, также расположенных в провинции Канвондо.

По словам организаторов, для иностранных гостей на фестивале будут работать магазины беспошлинной торговли. Там они смогут приобрести косметику, продукты, сувениры и сельхозтовары. Для привлечения туристов в ближайшее время организаторы планируют разработать веб-сайты на английском, китайском, французском, немецком, испанском и тайском языках. Чтобы помочь иностранным гостям добраться до места проведения фестиваля, власти откроют туристическое транспортное сообщение между Сеулом и Хвачхоном. Также для иностранцев на фестивале будут работать переводчики.

В дополнение к основному занятию для рыбаков, организаторы предложат широкий спектр развлечений. Так, для детей в Хвачхоне будет работать деревня Санта-Клауса. Участники фестиваля смогут также осмотреть ледяной замок и снежные скульптуры и принять участие в 60 видах спортивных программ, включая катание на санях, бобслее и ледовый футбол.

В преддверии фестиваля, 23 декабря на центральной улице Хвачхона организаторы зажгут 27 тысяч ламп в форме форели санчеонео по числу жителей уезда. В городке также откроется площадь ледяных скульптур, которые в течение прошедшего месяца изготавливали участники Международного фестиваля льда и снежной скульптуры в Харбине.

Глава округа Хвачхон Чой Мун Сун отмечает, что гости фестиваля "Санчеонео" получат массу удовольствия: "Мы приложим все усилия, чтобы подготовиться к этому событию, а также дать корейским и иностранным рыбакам незабываемый опыт".