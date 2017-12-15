У сотрудников Кремля и других федеральных чиновников вырастут зарплаты

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат дипломатических работников, государственных служащих и сотрудников сферы юстиции. За четыре года, это первая индексация зарплат для госслужащих. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации вчера, 13 декабря. Приморские эксперты прокомментировали данную инициативу правительства, сообщает ЕНВ.

Напомним, подписанный 12 декабря указ гласит: "Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза размеры месячных окладов дипломатических работников МИД РФ, дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, территориальных органов — представительств МИД РФ на территории РФ в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами; размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих; размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами юстиции", — говорится в документе.

На сегодняшний день, по данным Росстата, средние зарплаты в правительстве РФ составляют чуть более 220 тыс. рублей. Самые низкие зарплаты зарегистрированы в Федеральном агентстве по делам национальностей – около 53 тыс. рублей. Вступившая в силу индексация зарплат коснется большей части как раз федеральных чиновников. К ним относятся сотрудники Кремля, сотрудники аппаратов правительства, Совета Федерации и Государственной Думы, работники министерств, ведомств, в том числе, их подразделений в регионах. Зарплата вырастет у аппаратов Конституционного и Верховного судов (сейчас сотрудники этих органов получают в среднем около 140 тыс. рублей в месяц), а также у сотрудников судов общей юрисдикции, сотрудников арбитражных судов, прокуратуры, Следственного комитета, Счетной палаты.

По мнению политического консультанта Андрея Кудисова, ничего удивительного в этом нет. "Идет поэтапное повышение зарплат работникам бюджетной сферы примерно на 4%. В число бюджетников, помимо врачей, учителей, работников культуры, входят и чиновники, и представители силовых структур, и судейское сообщество. Более того, существует озвученные главой государства решения о том, каким должен быть уровень зарплат в бюджетной сфере в процентах от средних значений в производственной сфере. Другой вопрос, как эти решения выполняются".

Политолог, руководитель Центра социальных инноваций "Черный куб" Юрий Коломейцев выразил надежду, что правительство, "зашевелившееся" перед выборами, возможно, и еще что-то для людей придумает: "Повышение зарплат госслужащим за несколько месяцев до выборов – это самая простая технология, которую использует партия "Единая Россия". Во-первых, основной электорат партии составляют госслужащие, которые напрямую "зависят от Кремля". Во-вторых, госслужащих по России – миллионы, которые, не стоит забывать, являются избирателями. Например, у сотрудников ДВФУ с 1 января увеличение зарплат планируется в два-три раза, а речь идет о 5-6 тысячах человек. Администрация президента уже предпринимает конкретные шаги для повышения благосостояния населения. Вспомним, недавно Путин уже объявил о введении ежемесячных выплат при рождении первенца. Также, Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов с целым рядом демографических инициатив президента, куда входит продление программы материнского капитала до конца 2021 года, дополнительные возможности его использования, а также льготная ипотека для семей, в которых родится второй или третий ребенок. В общем, остается, ждать, может, еще что-нибудь интересное и полезное для людей придумают".

Ввиду предвыборного подтекста приморская оппозиция к повышению зарплат федеральным служащим и дипработникам относится отрицательно. "Давно пора заморозить зарплаты всем чиновникам, у кого они превышают 100 тысяч рублей, - озвучивает свою позицию помощник депутата Государственной Думы Максим Шинкаренко (КПРФ). – Более того, с моей точки зрения, зарплата чиновника любого уровня не должна превышать 200 тысяч рублей, иначе социальная пропасть будет только увеличиваться. Хотят получать больше? Пусть прислушаются к премьер-министру страны Д.А. Медведеву – идут в бизнес".

Отметим, ранее в Минфин заявлял об индексации зарплат бюджетников в 2018 году на 4%. Из федерального бюджета на эти цели направят 32,5 млрд. рублей. Также сообщалось, что Правительство России повысило зарплаты работникам культуры, учёным и учителям. Минкультуры были выделены ассигнования в размере в размере 208,4 млн. рублей. Минобрнауки было выделено 3,6 млрд. рублей. В частности, из выделенных средств 2,4 млрд. рублей предназначены для сферы образования и 1,2 млрд. рублей — для сферы науки.