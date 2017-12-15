Санкции против КНДР бьют по строительной отрасли Приморья

Большое число граждан Северной Кореи, около 35 тысяч, по-прежнему работают на территории РФ, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в рамках выступления в Вашингтоне в Атлантическом совете. В Приморском крае пока еще работает 7-10 тысяч северокорейцев, и введение санкций может ударить по строительной отрасли региона, сообщает ЕНВ.

В частности, Рекс Тиллерсон отметил: "У нас много специальных переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, чтобы закрыть этот поток рабочей силы. Это большое число – около 35 тысяч рабочих из Северной Кореи находятся в России сегодня".

Председатель правления "Консультационного центра по вопросам межэтнических отношений и миграции" Сергей Пушкарёв считает, что потеря северокорейских рабочих негативно скажется на строительной отрасли Приморья, прежде всего, это касается бюджетных проектов.

"На территории Приморского края работает 7-10 тысяч жителей КНДР. Это те, кто успел въехать легально до введения санкций в сентябре, среди северокорейцев нелегалов практически нет. Скоро, благодаря санкциям Совбеза ООН, мы потеряем этот источник рабочей силы. В основном, приезжие из КНДР заняты в строительном секторе, они сравнительно дешевле, чем китайцы. Прекращение въезда означает, что у застройщиков возникнут проблемы, стоимость строительства, прежде всего, бюджетного жилья, возрастет. В сельском хозяйстве северокорейцы в Приморском крае практически не участвуют – как показала практика, крестьяне они неважные", - отмечает Сергей Пушкарёв.