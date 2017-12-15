Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

14 декабря 2017, 16:00
Строительство многоквартирного дома в г. Находке

Санкции против КНДР бьют по строительной отрасли Приморья

В регионе пока еще работает 7-10 тысяч северокорейцев

Большое число граждан Северной Кореи, около 35 тысяч, по-прежнему работают на территории РФ, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в рамках выступления в Вашингтоне в Атлантическом совете. В Приморском крае пока еще работает 7-10 тысяч северокорейцев, и введение санкций может ударить по строительной отрасли региона, сообщает ЕНВ.

В частности, Рекс Тиллерсон отметил: "У нас много специальных переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, чтобы закрыть этот поток рабочей силы. Это большое число – около 35 тысяч рабочих из Северной Кореи находятся в России сегодня".

Председатель правления "Консультационного центра по вопросам межэтнических отношений и миграции" Сергей Пушкарёв считает, что потеря северокорейских рабочих негативно скажется на строительной отрасли Приморья, прежде всего, это касается бюджетных проектов.

"На территории Приморского края работает 7-10 тысяч жителей КНДР. Это те, кто успел въехать легально до введения санкций в сентябре, среди северокорейцев нелегалов практически нет. Скоро, благодаря санкциям Совбеза ООН, мы потеряем этот источник рабочей силы. В основном, приезжие из КНДР заняты в строительном секторе, они сравнительно дешевле, чем китайцы. Прекращение въезда означает, что у застройщиков возникнут проблемы, стоимость строительства, прежде всего, бюджетного жилья, возрастет. В сельском хозяйстве северокорейцы в Приморском крае практически не участвуют – как показала практика, крестьяне они неважные", - отмечает Сергей Пушкарёв.

Метки: корейский кризис, мигранты, Приморье, рабочая сила, санкции, строительство, Тиллерсон

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Требования к рыбной продукции в рознице обсудили в рамках выставки "Дни Дальнего Востока в Москве"Требования к рыбной продукции в рознице обсудили в рамках выставки "Дни Дальнего Востока в Москве"
сегодня, 19:10
Участники дискуссии пришли к выводу, что рыбу надо любить, чтобы продавать
С нового года военные пенсионеры смогут получать выплаты в любом банкеС нового года военные пенсионеры смогут получать выплаты в любом банке
сегодня, 14:50
Пенсии военным смогут выдавать в разных банках с января 2018 года
В Приморье в 2018 году откроется научно-производственный центр марикультурыВ Приморье в 2018 году откроется научно-производственный центр марикультуры
вчера, 22:00
ТИНРО-Центр подготовил проект Концепции развития марикультуры на Дальнем Востоке

Последние новости

Япония расширила односторонние санкции в отношении КНДРЯпония расширила односторонние санкции в отношении КНДР
сегодня, 17:10
Под санкции впервые попали 19 северокорейских фирм
Южнокорейские и японские военно-морские силы проведут совместные ученияЮжнокорейские и японские военно-морские силы проведут совместные учения
сегодня, 16:40
Стороны отработают участие в спасательных операциях
Жесткий подход Китая к регулированию интернет-пространства может окупитьсяЖесткий подход Китая к регулированию интернет-пространства может окупиться
сегодня, 15:20
Китайцы ценят социальную стабильность выше, чем потребительский выбор

От первого лица

Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
16.11.2017 09:30
Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
10.11.2017 12:20
Александр Гуцалюк: Рост на рынке автомобилей в 2018 году будет, но незначительный
02.11.2017 10:00
Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным

Самые популярные

Горячие обсуждения

04.12.2017 22:30
Поток заявок от претендентов на пост мэра Владивостока остановился 1
04.12.2017 23:10
Александр Юров покинул пост вице-губернатора Приморья по вопросам ЖКХ и ТЭК 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+