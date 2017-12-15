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Китай

14 декабря 2017, 15:40
Президент Тайваня Цай Инвэнь на Национальном дне острова в Тайбэе

Власти Китая предупредили коллег из Тайваня не полагаться на помощь иностранных сил

Напряженность между Пекином и Тайбэем возрастает

"Тайвань потерпит неудачу в попытках получить внешнюю поддержку из-за рубежа", - такое заявление сделало правительство КНР в минувшую среду. Накануне официального заявления, высокопоставленный китайский дипломат Ли Кексин предупредил власти Тайваня и США о том, КНР применит военную силу, если остров посетит любой военный корабль Соединенных Штатов, сообщает ЕНВ со ссылкой на The Straits Times.

Тайвань официально признается большинством стран мира как часть территории Китая. В то же время, на самом острове правящей партией является не КПК, а Демократическая прогрессивная партия (ДПП), а главой Тайваня является всенародно избранный президент. У США так же, как и у большинства стран мира, нет официальных дипломатических связей с Тайванем. Однако, как подтверждают некоторые источники, власти США поставляют оружие непризнанной республике. Некоторые эксперты также говорят о неких "договоренностях" властей Тайваня с США о поддержке и защите в случае эскалации конфликта с КНР.

Официальный Пекин регулярно называет Тайвань самой чувствительной и важной проблемой между КНР и США. В сентябре Конгресс США принял Закон о защите и национальной обороне на 2018 год, согласно которому между США и Тайванем осуществляются взаимные визиты военно-морских судов.

Высокопоставленный китайский дипломат Ли Кексин заявил на прошлой неделе, что Китай применит силу в отношении Тайваня, если какое-либо американское военно-морское судно посетит остров. Отвечая на вопрос на очередном информационном брифинге, он заявил, что вопрос Тайваня является внутренним делом КНР, и Китай выступает против любых форм военных контактов между Тайбэем и Вашингтоном. "Я хочу подчеркнуть и отметить, что любой, кто полагается на иностранцев в деле нанесения ущерба национальному суверенитету и территориальной целостности, осуществляет подрывную деятельность, и ни к чему хорошему для него это не приведет", - сказал Ли Кексин.

Очевидно, что это заявление было направлено в адрес нового президента Тайваня Цай Инвэнь, возглавляющую Демократическую прогрессивную партию. Госпожа Цай уже объявляла о желании добиться официальной независимости острова. Согласно программе Цай Инвэнь, Тайвань после обретения независимости будет поддерживать мир с Китаем, однако осуществлять оборону своих рубежей республика будет самостоятельно. Отметим, что в этом году китайские военно-воздушные силы провели серию учений рядом с Тайванем.

Метки: КНР, суверенитет, США, Тайвань, Цай Инвэнь

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