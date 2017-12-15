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Китай

14 декабря 2017, 14:50
Авианосец типа 001А
Авианосец типа 001А в порту Даляня

Авианосцы Китая: сходства и различия

Военные силы КНР вскоре проведут первые учения с новым авианосцем типа 001A

Китай вскоре проведет испытание в боевых условиях первого своего авианосца типа 001A. Он уже прошел предварительные испытания на северо-востоке Китая, в Даляне в ноябре. Само судно было введено в эксплуатацию 26 апреля. По дизайну оно мало чем отличается от своего предшественника – авианосца "Ляонин", сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

Напомним, "Ляонин" первоначально носил название "Варяг", и был произведен в Советском Союзе. Китай купил его в 1998 году у Украины, которая унаследовала корабль после распада СССР. Позднее Китай дооборудовал его. "Ляонин" был разработан как более современный вариант кораблей класса "Адмирал Кузнецов" российского производства.

Несмотря на то, что "Ляонин" и 001A мало чем отличаются друг от друга внешне, как отмечают китайские военные эксперты, специалисты Народно-освободительной армии Китая (НОАК) попытались использовать опыт разных стран (не только СССР и России) при разработке нового авианосца типа 001A.

Сходства двух авианосцев

  • Размер – оба являются авианосцами среднего размера с водоизмещением от 60 до 65 тысяч тонн.
  • Двигатель – в обоих используются стандартные двигатели.
  • Взлетно-посадочная полоса – оба имеют короткую взлетно-посадочную полосу.

Различия двух авианосцев

  • 001A, в первую очередь, предназначен для маневрирования в составе боевой группы фрегатов, эсминцев и других судов. При этом, новый авианосец может выявлять и поражать цели на суше, в море и на воздухе. Корабли класса "Адмирал Кузнецов" (среди которых и "Ляонин") изначально были предназначены для использования в качестве "тяжелого авиационного крейсера", оснащенного гораздо большими огневой средствами. Например, на "Ляонине" расположены мощные противокорабельные снаряды, а также комплекс крылатых ракет. "Ляонин" также может действовать для сопровождения и при оказании поддержки другим военным кораблям.
  • Наклон взлетно-посадочной полосы на 001A составляет 12 градусов, на "Ляонине" – 14. Как отмечает военный эксперт из Пекина Ли Цзе, 12-градусная площадка сокращает дистанцию разгона и взлёта и, следовательно, экономит топливо.
  • Как отмечают зарубежные военные эксперты и отставной адмирал флота НОАК Инь Чжуо, На 001A могут разместиться 35 боевых самолётов J-15, на "Ляонине" – только 24.
  • На новом авианосце установлены радары S-диапазона с четырьмя большими антеннами на верхней части. Радиолокационная система является самой передовой в Китае. Ее охват – 360 градусов. Таким образом, 001A может осуществлять полноценную разведку и обнаружение целей, как на море, так и в воздухе.
  • На новом судне также развернуты дополнительные четыре ракетных комплекса ближнего радиуса действия HQ-10 с 24. Эта система вооружения также используется самыми передовыми эскадренными миноносцами типа 052D и фрегатами типа 056.

Метки: Авианосцы, КНР, НОАК

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