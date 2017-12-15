Авианосцы Китая: сходства и различия

Китай вскоре проведет испытание в боевых условиях первого своего авианосца типа 001A. Он уже прошел предварительные испытания на северо-востоке Китая, в Даляне в ноябре. Само судно было введено в эксплуатацию 26 апреля. По дизайну оно мало чем отличается от своего предшественника – авианосца "Ляонин", сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

Напомним, "Ляонин" первоначально носил название "Варяг", и был произведен в Советском Союзе. Китай купил его в 1998 году у Украины, которая унаследовала корабль после распада СССР. Позднее Китай дооборудовал его. "Ляонин" был разработан как более современный вариант кораблей класса "Адмирал Кузнецов" российского производства.

Несмотря на то, что "Ляонин" и 001A мало чем отличаются друг от друга внешне, как отмечают китайские военные эксперты, специалисты Народно-освободительной армии Китая (НОАК) попытались использовать опыт разных стран (не только СССР и России) при разработке нового авианосца типа 001A.

Сходства двух авианосцев

Размер – оба являются авианосцами среднего размера с водоизмещением от 60 до 65 тысяч тонн.

Двигатель – в обоих используются стандартные двигатели.

Взлетно-посадочная полоса – оба имеют короткую взлетно-посадочную полосу.

Различия двух авианосцев