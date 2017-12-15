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Общество

14 декабря 2017, 13:20
В субботу откроется выставка, посвященная парковкам во Владивостоке
В субботу откроется выставка, посвященная парковкам во Владивостоке

В субботу откроется выставка, посвященная парковкам во Владивостоке

Экспозиция будет открыта до 4 января

16 декабря в 17:00 в мастерской арт-резиденции "Заря" откроется выставка "Машины не машины ставить не ставить" фотографа Дениса Коробова. Экспозиция будет открыта до 4 января. Вход свободный. Для посещения необходимо обратиться на ресепшен, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЦСИ "Заря".

Тема особых взаимоотношений между владивостокцами и их личными транспортными средствами регулярно поднимается в течение последних десятилетий, когда проблема отсутствия подходящей инфраструктуры при всеобщей доступности автомобилей стала очевидной. Как хорошо известно каждому местному жителю, парковка захватывает любое доступное место – мы видим ее из окон, проходим вдоль нее по тротуару, ежедневно отвоевывая пространство для собственного передвижения. Владивосток в его сегодняшнем состоянии – город водителей, машин и их стоянок.

В проекте "Машины не машины ставить не ставить" владивостокский фотограф и участник программы арт-резиденции "Заря" Денис Коробов представляет свой взгляд на это явление. Название выставки, поначалу кажущееся абсурдным, отсылает к растиражированному в интернете фото неизвестного автора, где на металлических воротах именно в такой формулировке обозначен запрет парковаться, и формулировка эта так же спонтанна и двойственна, как и регулирование автостоянок в целом. Коробов не получил специального фотографического образования и ищет свой визуальный язык самостоятельно, опираясь на примеры близких мировых авторов. Он работает сериями – так, среди них есть циклы, посвященные вывескам, уличной рекламе, детским площадкам, которые, с одной стороны, типизируют эти явления, с другой, выявляют незаметные глазу обывателя детали.

Парковки, на которых фокусируется резидентский проект Коробова, имеют совершенно разный характер – они могут быть регулярными, нелегальными, стихийными, заполонившими пространство, вдоль дорог, перпендикулярно друг другу, как элементы пятнашек или другой настольной игры. В части работ не появляется сам образ автомобиля, но указывается на его присутствие – многочисленные ограждения, объявления и надписи на уличных поверхностях говорят о связанных с транспортом проблемах куда более красноречиво. Владивосток предстает без прикрас, неустроенным и нерегулярным, с хаотично расставленными бетонными блоками и покрышками, призванными имитировать благоустройство, с бесконечными трещинами в асфальте. Кульминацией становится транспортный коллапс первого снега, когда собравшаяся накануне пробка не двигалась до первых рассветных часов – и вся дорога стала одной большой парковкой.

Однако в то же время на эти явления фотограф смотрит без оценки, с присущей ему мягкой иронией. В глазах фотографа стоянки предстают дополнительной частью городской инфраструктуры: архитектура представляет собой ее статичный слой, а парковки – подвижный, который каждый раз складывается заново и создает новую структуру лабиринта. Недостаток свободного пространства, неудобство маршрута (и пешеходного, и автомобильного), вызываемые постоянными изменениями в этом подвижном слое неизбежно влияют на наше восприятие городской среды в целом – но, возможно, и они в том числе является источником той внутренней динамичности и гибкости, свойственным как самому городу, так и характеру его обитателей.

Справка: Денис Коробов родился в 1991 году в пос. Терней Приморского края, в настоящее время живет и работает во Владивостоке. Денис документирует облик постсоветского города, каковым является Владивосток, выявляя характерные для него детали и противоречия. Также он часто обращается к жанру портретной фотографии. Представлял свою персональную экспозицию в пространстве "Огурцы" (Владивосток, 2015 г.). Участник квартирных выставок Владивостокской школы современного искусства (ВШСИ) и предаукционной выставки в ЦСИ "Заря" в 2016 г. Представлял работы в рамках проекта "Новая бедность" ВШСИ (совместно с центром "Красный", Москва и арт-группой "Что делать?", Санкт-Петербург), 2016 г.

Метки: выставка, Заря, парковки

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