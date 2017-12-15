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Общество

14 декабря 2017, 13:10
В МВД предложили материально поощрять сообщивших о преступлениях граждан

В МВД предложили материально поощрять сообщивших о преступлениях граждан

В Министерстве внутренних дел предложили выплачивать вознаграждение гражданам, содействующим в раскрытии преступлений и задержании

Проект соответствующего приказа размещён на официальном портале нормативной и правовой информации. Сумма предполагаемого вознаграждения может составить до 500 тысяч рублей, если дело расследуется на региональном уровне. По решению главы ведомства вознаграждение может быть выше трёх млн. рублей, отмечается в документе, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Граждане вправе рассчитывать на подобные выплаты, если правоохранители обратятся "к помощи общественности для раскрытия преступления и задержания подозреваемых". Ориентировка на преступника с объявлением о вознаграждении будет размещаться на официальном сайте министерства и его структур в регионах, а также в СМИ и на информационных стендах в отделах полиции.

Россияне смогут рассчитывать на вознаграждение "в случае инициативного представления достоверной информации", которая поспособствует раскрытию преступления. Решение о выплате будет приниматься после предъявления обвинения лицу, причастность которого к преступлению установлена в надлежащем порядке, либо после закрытия уголовного дела из-за давности, смерти обвиняемого или вследствие применения амнистии.

Оперативный орган сообщает об информаторе начальнику, объявившему вознаграждение, и в течение двух недель ведомство перечисляет гражданину средства с обязательным уведомлением о выплате в финансово-экономический департамент. Названный порядок не будет распространяться на "граждан, оказывающих содействие полиции на конфиденциальной основе", отмечается в документе.

Решение платить деньги, помогающим полиции общественным активистам было принято на коллегии МВД в ноябре 2016 года, говорится в пояснительной записке к документу. В настоящее время согласно нормам законодательства полицейские также вправе на внештатной основе привлекать граждан к сотрудничеству, платить им вознаграждения и выдавать иные поощрения, указано в пояснительной записке.

Метки: вознаграждение, МВД, поощрение

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