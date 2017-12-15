Примтеплоэнерго плолучит 1 млрд. рублей на закупку топлива для прохождения отопительного сезона

Дополнительные доходы краевого бюджета в размере 1 млрд. рублей будут направлены в резервный фонд администрации Приморского края для дальнейшего перечисления КГУП "Примтеплоэнерго" на закупку топлива для котельных. Соответствующие изменения сегодня, 14 декабря, внесены в бюджет края 2017 – 2019 гг. Депутаты Законодательного Собрания приняли документ в трёх чтениях, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу края.

Бюджетную корректировку представила врио вице-губернатора Приморского края Татьяна Казанцева. Она сообщила, что дополнительные бюджетные средства получены за счет увеличения поступлений по налогу на прибыль, доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (900 млн руб.), а также в связи с сокращением бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на увеличение уставного фонда краевым государственным унитарным предприятиям (100 млн рублей). Средства в объеме 1 млрд. рублей поступят в резервный фонд Администрации Приморского края для закупки топлива для котельных Приморского края.

И.о. вице-губернатора Приморского края по вопросам ЖКХ Гагик Захарян сообщил, что первые договоры на поставку топлива уже заключены.

"Глава региона Андрей Тарасенко обратился с предложениями к крупным производителям нефтепродуктов. Уже заключены договоры на поставку более 90 тысяч тонн топлива. Из них основной поставщик – компания "Роснефть", которая поставляет Приморскому краю топочный мазут по ценам ниже сложившихся на бирже", – отметил Гагик Захарян.

По словам и.о. вице-губернатора, экстренные закупки топлива проводятся в режиме максимальной открытости.

"Подобные закупки, без проведения конкурса, предусмотрены законодательством. Я обратился к депутатам, чтобы представители ЗСПК присутствовали при закупках и, таким образом, обеспечили прозрачность процедуры. Она будет предельно открытой: это социально значимое направление, и население края вправе знать, по каким ценам будет закуплено топливо", – подчеркнул Гагик Захарян.

Председатель комитета Законодательного Собрания по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян отметил, что внесенные корректировки не изменят дефицит бюджета. Вопрос о внесении данных корректировок в бюджет был рассмотрен профильным комитетом в экстренном порядке в связи с непростой ситуацией в обеспечении теплом населения Приморского края. Эти изменения позволят создать необходимый нормативный запас топлива на котельных Приморского края и пройти отопительный сезон без сбоев.

Напомним, ситуация с поставками топлива на котельные Примтеплоэнерго находится на контроле врио губернатора края АндреяТарасенко. По его инициативе задействован механизм проведения экстренных закупок через резервный фонд Администрации Приморского края.