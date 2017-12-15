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Общество

14 декабря 2017, 12:30
В Артеме назначен новый начальник полиции

В Артеме назначен новый начальник полиции

Подполковника полиции Владимира Закревского назначили на должность начальника полиции отдела МВД России по городу Артему

Заместитель начальника полиции Управления МВД России по Приморскому краю Игорь Хайбулов посетил с рабочим визитом отдел МВД России по городу Артему. В ходе рабочей встречи обсуждались приоритетные направления деятельности органов внутренних дел: профилактика правонарушений и преступлений, противодействие коррупции, а также вопросы охраны общественного порядка, сообщает ЕНВ со УМВД края.

Игорь Хайбулов зачитал приказ УМВД России по Приморскому краю о назначении на должность заместителя начальника отдела МВД России по городу Артему - начальника полиции Владимира Закревского.

Подполковник полиции Владимир Закревский пришел на службу в органы внутренних дел в 2004 году после окончания Читинской средней школы милиции МВД РФ на должность оперуполномоченного уголовного розыска.

В 2012 году успешно окончил Дальневосточный юридический институт МВД России, получив квалификацию "Юрист". Служил в должности старшего оперуполномоченного уголовного розыска по особо важным делам Главного управления МВД России по Дальневосточному Федеральному округу. С 2015 года занимал должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) отдела МВД России по городу Артему.

Игорь Хайбулов отметил высокий уровень профессионализма назначенного руководителя, оперативность в организации деятельности и решении поставленных задач.

Метки: Артем, УМВД

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