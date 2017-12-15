В Артеме назначен новый начальник полиции

Заместитель начальника полиции Управления МВД России по Приморскому краю Игорь Хайбулов посетил с рабочим визитом отдел МВД России по городу Артему. В ходе рабочей встречи обсуждались приоритетные направления деятельности органов внутренних дел: профилактика правонарушений и преступлений, противодействие коррупции, а также вопросы охраны общественного порядка, сообщает ЕНВ со УМВД края.

Игорь Хайбулов зачитал приказ УМВД России по Приморскому краю о назначении на должность заместителя начальника отдела МВД России по городу Артему - начальника полиции Владимира Закревского.

Подполковник полиции Владимир Закревский пришел на службу в органы внутренних дел в 2004 году после окончания Читинской средней школы милиции МВД РФ на должность оперуполномоченного уголовного розыска.

В 2012 году успешно окончил Дальневосточный юридический институт МВД России, получив квалификацию "Юрист". Служил в должности старшего оперуполномоченного уголовного розыска по особо важным делам Главного управления МВД России по Дальневосточному Федеральному округу. С 2015 года занимал должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) отдела МВД России по городу Артему.

Игорь Хайбулов отметил высокий уровень профессионализма назначенного руководителя, оперативность в организации деятельности и решении поставленных задач.