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Экономика

14 декабря 2017, 11:30
Глава ОАО "РЖД" подвёл предварительные итоги работы в 2017 году

Глава ОАО "РЖД" подвёл предварительные итоги работы в 2017 году

Компания в этом году уделяла особое внимание повышению безопасности перевозок

В среду в Москве на итоговом заседании правления ОАО "РЖД" генеральный директор – председатель правления Олег Белозёров подвел предварительные итоги работы компании в 2017 году, сообщает ЕНВ.

"2017 год был успешным. Благодаря слаженной и эффективной работе почти миллионного коллектива холдинга нам удалось многого достичь. Мы обеспечили выполнение всех объемных показателей", – сказал глава компании.

По предварительным данным, погрузка на сети ОАО "РЖД" увеличится почти на 3% к уровню 2016 года – до 1,258 млрд. тонн грузов. Будет обеспечен рекордный за всю новейшую историю России грузооборот: в сравнении с 1992 годом он вырастет на 30%.

Перевозки пассажиров в 2017 году, как ожидается, составят почти 1,115 млрд. человек (+7,5% к 2016 году), что является самым высоким показателем за последние 8 лет.

"Приняты серьезные меры по оптимизации затрат: 65 млрд. рублей только в текущем году. За последние 2,5 года объем оптимизации составил почти 170 млрд. рублей", – сказал Олег Белозёров.

Инвестиционная программа ОАО "РЖД" в 2017 году достигла абсолютного рекорда и составила около 500 млрд. рублей. Компания на четверть увеличила программу капитального ремонта инфраструктуры. Участковая скорость в грузовом движении возросла на 2,5% и составила 40,7 км/ч, средний вес грузового поезда – более 4 тыс. тонн. Производительность труда работников ОАО "РЖД" увеличилась более чем на 9%.

Компания в 2017 году уделяла особое внимание повышению безопасности перевозок. Количество транспортных происшествий по ответственности подразделений холдинга "РЖД" снизилось на 27%, а в целом на инфраструктуре компании – на 33%.

Объем инвестиционной программы ОАО "РЖД" в 2018 году составит почти 550 млрд. рублей.

"Мы приступим к проектам, задуманным многие годы назад. Речь идет, в первую очередь, о строительстве Северного широтного хода – одного из крупнейших арктических проектов России. Логическим продолжением работ по модернизации Восточного полигона должен стать транспортный переход на Сахалин", – заявил Олег Белозёров.

Метки: итог 2017, РЖД

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