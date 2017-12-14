Десять новых проектов будут запущены резидентами Свободного порта к новому 2018 году

Благодаря условиям особого экономического режима, действующего на территории свободного порта Владивосток, несколько резидентов ведут проекты с опережением сроков. О том, какие проекты запустят резиденты СПВ, рассказали в пресс-службу Минвостокразвития РФ, сообщает ЕНВ.

Комплекс услуг по обслуживанию и ремонту грузового и легкового автотранспорта во Владивостоке готовится оказывать ООО "Атлант Восток". Многофункциональный автосервис будет способен проводить ремонты автомобилей многих отечественных и иностранных марок. Технологическое оснащение центра даст возможность решать задачи по диагностированию и устранению неисправностей любого уровня сложности в короткие сроки.

Производить туалетную бумагу, одноразовые кухонные полотенца и салфетки начнет предприятие "ВТС-Логистик". Планируемый объем продаж составит 1,3 млн. единиц продукции в год.

Компания "Лессор" завершает реконструкцию помещения для сдачи в аренду под специализированный медицинский центр, где будут оказываться услуги пациентам с ревматологическими заболеваниями. Здание расположено в новом жилом комплексе "Восточный Бриз" в районе бухты Патрокл. Команда высококвалифицированных медиков, имеющих 30-40-летний стаж, сможет принимать до 50 пациентов в сутки. Открыть новую клинику инвесторы планируют, как только будет получена лицензия на осуществление медицинской деятельности.

Первая очередь нового логистического комплекса класса А со всей необходимой инфраструктурой откроется до конца года. Размещение в черте Владивостока будет являться конкурентным преимуществом комплекса, основными потребителями услуг которого станут логистические и транспортные компании, торговые и производственные предприятия. Площадь первой линии составит 12,9 тысяч квадратных метров. Резидент ООО "МЕГА" планирует поэтапное развитие своего проекта до 2020 года.

Еще один логистический центр появится в Находке. Компания "ТК Русские Транспортные Линии" будет оказывать транспортно-логистические и таможенные услуги с использованием современных технологий. Предприятие будет принимать к транспортировке отправления любого объема и веса, осуществляя контроль груза на протяжении пути в режиме реального времени. Специалисты разработают кратчайшие и наиболее безопасные маршруты следования грузов, что существенно оптимизирует перевозки различным видом транспорта, снизит риски и накладные расходы.

ООО "Терминал Астафьева", стремясь к увеличению скорости отгрузок экспортного угля в страны АТР через порт Находка, приобрело новую баржу, которая вместе с буксиром свяжет сухопутные площадки выгрузки и хранения угля с рейдовым перегрузочным комплексом. Специально созданный центр управления портофлотом наладит сообщение действующих сухопутных площадок, предназначенных под выгрузку и хранение угля, и рейдового перегрузочного комплекса. Реализация проекта позволит повысить скорость и качество выполнения грузовых операций, снизить инфраструктурную зависимость от режима работы железной дороги и увеличить товарооборот со странами АТР за счет увеличения объема перевалки российского угля.

ООО "Порт Ливадия" в декабре завершит обновление 140-метрового причала. В ходе выполнения проекта были приобретены три портальных крана типа "Абус", два мультидокера грузоподъёмностью 10 тонн, бортовой грузовик с манипулятором и грейфер. Также было выполнено строительство линейного объекта железнодорожного пути необщего пользования и бетонирование земельного участка площадью 5 гектаров, предназначенного для хранения и перевалки грузов с вагонов и автотранспорта, при соблюдении всех необходимых требований по охране окружающей среды и техники безопасности. Модернизация терминала увеличит грузооборот с 5 000 до 20 000 тонн в месяц и позволит вести не только перевалку металлолома, но и сыпучих грузов.

Два востребованных проекта, дополняющие инфраструктуру Владивостока, появятся до конца года в производственно-торговой зоне города на улице Выселковой.

Индивидуальный предприниматель Оратовский Денис Олегович заканчивает строить современный комплекс, площади которого будут предоставлены арендаторам для организации станции технического обслуживания автомобилей, автомойки и складских помещений. В перспективе предприятие планирует создание сети придорожно-складских комплексов на территории Владивостока. ООО "ДОТИ" завершает создание современного придорожного торгово-складского комплекса, предоставляющего складские помещения для оптовой и розничной торговли. Услугами комплекса, оборудованного площадками для подъездов, разгрузки и погрузки товаров, смогут воспользоваться оптовые, мелкооптовые и розничные компании, занимающиеся продажей непродовольственных товаров. Наличие льгот и преференций, предоставляемых резидентам СПВ, поможет двум предприятиям добиться конкурентоспособных цен на предоставляемые услуги.

К концу года ООО "Форум ДВ" введет в строй береговой комплекс по перевалке нефтепродуктов с автоцистерн на морские суда, устранив дефицит данных услуги в одном из самых динамично развивающихся портов России – Ванино. Предприятие собирается предложить клиентам ряд конкурентных преимуществ, среди которых удобное расположение берегового комплекса, высокий уровень сервиса, слаженная профессиональная команда и прозрачность сделок.

В условиях административной и налоговой поддержки свободного порта Владивосток в декабре запустили свои проекты уже четыре предприятия.

Компания "Центр Детского Здоровья", нацеленная на создание во Владивостоке сети современных многопрофильных детских клиник, построила, оснастила специализированным оборудованием и ввела в эксплуатацию первую клинику. В результате реализации проекта юные жители приморской столицы могут воспользоваться амбулаторно-поликлиническими и стоматологическими услугами, а также новейшим диагностическим и лабораторным оборудованием.

Современное производственное оборудование для промышленной прачечной приобрела компания "Идальго". Появление новой прачечной на территории Владивостока дает возможность оказывать полный спектр услуг по чистке одежды из любых материалов, стирке белья, чистке текстиля коммерческим и государственным организациям, а также частным клиентам. Низкой стоимости услуг предприятию удалось добиться за счет использования налоговых и иных преференций от статуса резидента СПВ.

Еще одним производством пополнился город Владивосток. Компания "ДВ-РАСПАК", организуя производство одноразовых стаканов и крышек, построила производственное помещение и закупила станки для производства. Данный проект позволит обеспечить одноразовой гигиенической и экологичной продукцией не только Приморский край, но и частично покроет потребности Дальнего Востока России. Объем производства безопасных для здоровья стаканчиков и крышек к ним достигнет 30,9 млн штук к 2019 году.

Компания "ЭКО ПАК" приступила к тестовому выпуску биоразлагаемых полиэтиленовых пакетов. Разложение эко-пакетов длится от одного месяца до пяти лет, сырьем для их производства служат полимеры, созданные при ферментации сахарной свеклы, тростника, кукурузы, картофеля и других растительных волокон. Полномасштабное производство биологически разлагаемой упаковки положительно повлияет на экологическое состояние всего региона, что является особенно значимым в Год экологии в России.

Уникальные преференции, созданные для резидентов СПВ, а также сокращенная логистика доставки продукции к покупателю, позволят удешевить производство и сделать экологичную упаковку более доступной потребителям. Завод сможет выпускать более 27 млн единиц продукции в год. Как ранее отмечал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, власти создали для бизнеса максимально благоприятные условия работы с проектами. "Режим СПВ действует для того, чтобы открывались новые предприятия на Дальнем Востоке, создавалась в этой части мира новая экономика, появлялись новые рабочие места для людей. Это магистральное направление развития Дальнего Востока".

Общий объем инвестиций от полной реализации приведенных проектов превысит 1,6 млрд. рублей. При этом количество новых рабочих мест составит 534. С момента реализации федерального закона о свободном порте Владивосток АО "Корпорация развития Дальнего Востока" подписано 384 соглашения об инвестиционной деятельности на территории СПВ на общую сумму более 358 млрд. рублей и перспективой создать 34 370 новых рабочих мест. На сегодняшний день резидентами свободного порта Владивосток реализовано 35 проектов, еще десять новых будут запущены до конца 2017 года.