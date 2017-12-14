Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

13 декабря 2017, 20:40
Переселению старообрядцев на Дальний Восток поможет земельный банк

Переселению старообрядцев на Дальний Восток поможет земельный банк

Разработанная программа будет запущена в рамках предоставления "дальневосточного гектара"

На Дальнем Востоке появится банк для подбора земельных участков соотечественникам-старообрядцам. Разработанная программа будет запущена в рамках предоставления "дальневосточного гектара" и даст возможность старообрядцам выбрать земельные участки и переехать на Дальний Восток, сообщает ЕНВ со ссылкой пресс-службу АРЧК.

Реализация проекта поручено Агентству по развитию человеческого капитала (АРЧК). Для старообрядцев уже сформировано несколько локаций в Приморском крае и Амурской области. Об этом сообщил генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков. Он пояснил, что земельный банк и специальная программа, позволяющая выбрать земельные участки и переехать на Дальний Восток, будут готовы в марте.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка отметил, что на сегодняшний день для соотечественников-старообрядцев созданы все условия, необходимые для переселения и адаптации на новом месте. Он отметил, что основные вопросы уже решены и сейчас необходимо придать процессу переселения соотечественников-старообрядцев системный характер.

Напомним, программа переселения старообрядцев на Дальний Восток была запущена в рамках предоставления "дальневосточного гектара". Переселившиеся в прошлом году в Амурскую область из Южной Америки старообрядцы занялись производством фермерских продуктов. Две семьи оформили крестьянско-фермерское хозяйство. Для Амурской области переселение старообрядцев из Южной Америки стало первым опытом принятия соотечественников из-за рубежа. На сегодняшний день переехать в регион также выразили желание несколько семей из Уругвая.

Метки: банк, дальневосточный гектар, старообрядцы

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Глава ОАО "РЖД" подвёл предварительные итоги работы в 2017 годуГлава ОАО "РЖД" подвёл предварительные итоги работы в 2017 году
сегодня, 11:30
Компания в этом году уделяла особое внимание повышению безопасности перевозок
Десять новых проектов будут запущены резидентами Свободного порта к новому 2018 годуДесять новых проектов будут запущены резидентами Свободного порта к новому 2018 году
вчера, 21:00
Среди них проекты как маститых компаний, так и "новичков"
Приморье будет развивать круизный туризм совместно с КореейПриморье будет развивать круизный туризм совместно с Кореей
12 декабря 2017, 19:00
С мая по сентябрь 2017 году круизные лайнеры посетили Приморье 14 раз

Последние новости

Моржи-одиночки во Владивостоке ждут прорубиМоржи-одиночки во Владивостоке ждут проруби
вчера, 19:40
Лед есть, а купаться негде
Военно-воздушные силы КНР провели учения вблизи ТайваняВоенно-воздушные силы КНР провели учения вблизи Тайваня
вчера, 18:20
Группа бомбардировщиков, истребителей и иной летальной техники продемонстрировала возможности ведения боя в открытом море
В Италии объявлен ЧС после взрыва газа в АвстрииВ Италии объявлен ЧС после взрыва газа в Австрии
вчера, 17:40
В результате инцидента в австрийском городе Баумгартен один человек погиб и 21 – пострадали

От первого лица

Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
16.11.2017 09:30
Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
10.11.2017 12:20
Александр Гуцалюк: Рост на рынке автомобилей в 2018 году будет, но незначительный
02.11.2017 10:00
Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным

Самые популярные

Горячие обсуждения

30.11.2017 12:20
ЦИК представил логотип президентской избирательной кампании-2018 2
04.12.2017 22:30
Поток заявок от претендентов на пост мэра Владивостока остановился 1
04.12.2017 23:10
Александр Юров покинул пост вице-губернатора Приморья по вопросам ЖКХ и ТЭК 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+