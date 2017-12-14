Переселению старообрядцев на Дальний Восток поможет земельный банк

На Дальнем Востоке появится банк для подбора земельных участков соотечественникам-старообрядцам. Разработанная программа будет запущена в рамках предоставления "дальневосточного гектара" и даст возможность старообрядцам выбрать земельные участки и переехать на Дальний Восток, сообщает ЕНВ со ссылкой пресс-службу АРЧК.

Реализация проекта поручено Агентству по развитию человеческого капитала (АРЧК). Для старообрядцев уже сформировано несколько локаций в Приморском крае и Амурской области. Об этом сообщил генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков. Он пояснил, что земельный банк и специальная программа, позволяющая выбрать земельные участки и переехать на Дальний Восток, будут готовы в марте.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка отметил, что на сегодняшний день для соотечественников-старообрядцев созданы все условия, необходимые для переселения и адаптации на новом месте. Он отметил, что основные вопросы уже решены и сейчас необходимо придать процессу переселения соотечественников-старообрядцев системный характер.

Напомним, программа переселения старообрядцев на Дальний Восток была запущена в рамках предоставления "дальневосточного гектара". Переселившиеся в прошлом году в Амурскую область из Южной Америки старообрядцы занялись производством фермерских продуктов. Две семьи оформили крестьянско-фермерское хозяйство. Для Амурской области переселение старообрядцев из Южной Америки стало первым опытом принятия соотечественников из-за рубежа. На сегодняшний день переехать в регион также выразили желание несколько семей из Уругвая.