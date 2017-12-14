Моржи-одиночки во Владивостоке ждут проруби

Сезон "моржей" наступает, как правило, в середине декабря. Уходящий год Петуха "притянул" морозы раньше положенного во Владивостоке срока. Море затянуло льдом, а прорубь на Спортивной набережной еще не появилась. Моржи-одиночки в недоумении: впервые за несколько лет сезон откладывается, сообщает ЕНВ.

В общей сложности, людей, объединённых любовью к ледяной воде, в столице Приморья более 800 человек, многие из которых ни в каких организациях не состоят, моржуют, так сказать, сами по себе. Именно для таких моржей отсутствие прорубей становится настоящей проблемой.

На самом деле для моржа, особенно с многолетним стажем, пропустить день ледяного купания – все равно что для профессионального спортсмена – тренировку. Результатом становится дискомфорт и неприятное чувство, будто "чего-то не хватает". Именно поэтому, одиночки в какой-то степени зависимы от клубов.

"Я занимаюсь моржеванием уже около 18 лет. Чтобы принимать ледяные ванны на свежем воздухе не обязательно состоять в клубе моржей, хотя, определенные плюсы в таких сообществах есть. Например, у клуба "Морж" была своя раздевалка, где участники оставляли вещи. Ключевое слово – "была". Старенькое здание на набережной демонтировали в апреле, теперь и членам клуба приходится переодеваться на снегу. Но речь не о том. Как правило, именно клуб "Морж" прорубает прорубь для купания и затем следит за ней на протяжении зимы. Мы, одиночки, так сказать, пользуемся этим благом – возможностью искупаться в любое время. Этой зимой морозы ударили рано, вероятно, прорубь просто не успели прорубить. Вот, ходим на набережную в надежде – а вдруг сегодня появилась?", – рассказал "морж" Константин.

Напомним, Спортивная набережная стала "домом родным" для любителей зимнего купания. Многие ходят сюда по 30-40 лет, пополняется ряды моржей и молодежью.

"На самом деле, состояние после холодной ванны трудно описать словами – тонус организма поднимается по максимуму. И это только на первый взгляд кажется страшно. На самом деле, стоит только раз перебороть себя и начать, потом не остановишься. Сюда приходят и женщины, и мужчины самых разных возрастов. Видел не раз, как родители-моржи окунали в прорубь детей только-только научившихся ходить. Ограничений по здоровью здесь почти нет, только если сердце больное или давление высокое. Но многие и на эти противопоказания не обращают внимания, и переживают потом "здоровых" людей, - рассказывает Константин, - Радует, что любителей нырнуть в ледяную воду с каждым годом во Владивостоке становится все больше. Лишь бы прорубь поскорее вырубили, а за нами – не заржавеет!".