Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

13 декабря 2017, 19:40
Моржи-одиночки во Владивостоке ждут проруби

Моржи-одиночки во Владивостоке ждут проруби

Лед есть, а купаться негде

Сезон "моржей" наступает, как правило, в середине декабря. Уходящий год Петуха "притянул" морозы раньше положенного во Владивостоке срока. Море затянуло льдом, а прорубь на Спортивной набережной еще не появилась. Моржи-одиночки в недоумении: впервые за несколько лет сезон откладывается, сообщает ЕНВ.

В общей сложности, людей, объединённых любовью к ледяной воде, в столице Приморья более 800 человек, многие из которых ни в каких организациях не состоят, моржуют, так сказать, сами по себе. Именно для таких моржей отсутствие прорубей становится настоящей проблемой.

На самом деле для моржа, особенно с многолетним стажем, пропустить день ледяного купания – все равно что для профессионального спортсмена – тренировку. Результатом становится дискомфорт и неприятное чувство, будто "чего-то не хватает". Именно поэтому, одиночки в какой-то степени зависимы от клубов.

"Я занимаюсь моржеванием уже около 18 лет. Чтобы принимать ледяные ванны на свежем воздухе не обязательно состоять в клубе моржей, хотя, определенные плюсы в таких сообществах есть. Например, у клуба "Морж" была своя раздевалка, где участники оставляли вещи. Ключевое слово – "была". Старенькое здание на набережной демонтировали в апреле, теперь и членам клуба приходится переодеваться на снегу. Но речь не о том. Как правило, именно клуб "Морж" прорубает прорубь для купания и затем следит за ней на протяжении зимы. Мы, одиночки, так сказать, пользуемся этим благом – возможностью искупаться в любое время. Этой зимой морозы ударили рано, вероятно, прорубь просто не успели прорубить.  Вот, ходим на набережную в надежде – а вдруг сегодня появилась?", – рассказал "морж" Константин.

Напомним, Спортивная набережная стала "домом родным" для любителей зимнего купания. Многие ходят сюда по 30-40 лет, пополняется ряды моржей и молодежью.

"На самом деле, состояние после холодной ванны трудно описать словами – тонус организма поднимается по максимуму. И это только на первый взгляд кажется страшно. На самом деле, стоит только раз перебороть себя и начать, потом не остановишься. Сюда приходят и женщины, и мужчины самых разных возрастов. Видел не раз, как родители-моржи окунали в прорубь детей только-только научившихся ходить. Ограничений по здоровью здесь почти нет, только если сердце больное или давление высокое. Но многие и на эти противопоказания не обращают внимания, и переживают потом "здоровых" людей, - рассказывает Константин, - Радует, что любителей нырнуть в ледяную воду с каждым годом во Владивостоке становится все больше. Лишь бы прорубь поскорее вырубили, а за нами – не заржавеет!". 

Метки: моржи, спортивная набережная

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Артеме назначен новый начальник полицииВ Артеме назначен новый начальник полиции
сегодня, 12:30
Подполковника полиции Владимира Закревского назначили на должность начальника полиции отдела МВД России по городу Артему
Во Владивостоке откроется выставка "Холодная земля. Северные рассказы"Во Владивостоке откроется выставка "Холодная земля. Северные рассказы"
вчера, 17:10
Выставка пройдет 16 декабря в ЦСИ "Заря"
В Приморье появились фальшивые купюры достоинством 5000 рублейВ Приморье появились фальшивые купюры достоинством 5000 рублей
вчера, 11:20
Местом сбыта поддельных купюр являются магазины мелкой розницы, киоски, кафе - бары, такси, сельскохозяйственные рынки, АЗС

Последние новости

Примтеплоэнерго плолучит 1 млрд. рублей на закупку топлива для прохождения отопительного сезонаПримтеплоэнерго плолучит 1 млрд. рублей на закупку топлива для прохождения отопительного сезона
сегодня, 12:50
Деньги будут направлены через резервный фонд администрации Приморского края
Глава ОАО "РЖД" подвёл предварительные итоги работы в 2017 годуГлава ОАО "РЖД" подвёл предварительные итоги работы в 2017 году
сегодня, 11:30
Компания в этом году уделяла особое внимание повышению безопасности перевозок
Десять новых проектов будут запущены резидентами Свободного порта к новому 2018 годуДесять новых проектов будут запущены резидентами Свободного порта к новому 2018 году
вчера, 21:00
Среди них проекты как маститых компаний, так и "новичков"

От первого лица

Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
16.11.2017 09:30
Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
10.11.2017 12:20
Александр Гуцалюк: Рост на рынке автомобилей в 2018 году будет, но незначительный
02.11.2017 10:00
Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным

Самые популярные

Горячие обсуждения

04.12.2017 22:30
Поток заявок от претендентов на пост мэра Владивостока остановился 1
04.12.2017 23:10
Александр Юров покинул пост вице-губернатора Приморья по вопросам ЖКХ и ТЭК 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+