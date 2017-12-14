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Китай

13 декабря 2017, 18:20
Военно-воздушные силы КНР провели учения вблизи Тайваня

Военно-воздушные силы КНР провели учения вблизи Тайваня

Группа бомбардировщиков, истребителей и иной летальной техники продемонстрировала возможности ведения боя в открытом море

В понедельник военно-воздушные силы Китая провели серию различных учений в западной части Тихого океана. Основные операции ВВС КНР были проведены над Тайванем. Об этом рассказали представители военно-воздушных сил Китая, сообщает ЕНВ.

В учениях, которые состоялись в понедельник, военная авиация КНР пролетела над каналом Баши между Тайванем и Филиппинами, и проливом Мияко около японского острова Окинава. Другие самолеты провели учения над территорией Тайваня, о чём заявил официальный представитель Военно-воздушных сил Китая Шэнь Цзинькэ.

В ходе учений испытаниям подверглись бомбардировщики H-6K, истребители Су-30 и J-11, а также системы наблюдения, раннего предупреждения и дозаправки. Данные средства и техника были доставлены из восточных и южных зон дислокации НОАК. "В маневрах приняли участие бомбардировщики H-6K последних поколений. Учения направлены на укрепление мобильности и боевых возможностей военно-воздушных сил в открытом море", - сказал Шэнь Цзинькэ.

Военные эксперты отмечают, что учения, возможно, также были предназначены для напоминания о зависимости Тайваня от Китая. Пекин не будет мириться с какими-либо шагами в сторону самостоятельности от властей Тайваня. "Учения вблизи Тайваня – это, прежде всего, предупреждение для Демпартии Тайваня и напоминание для тайваньской общественности", - считает военный эксперт из Пекина Чжоу Ченминь.

Министр обороны Тайваня Фэн Ши Куан заявил во, что остров отправил воздушные суда для наблюдения за учениями НОАК. Однако он добавил, что ситуация не критическая и не стоит ничего бояться.

Вооруженные силы Китая провели в этом году несколько военно-морских и воздушных учений. В июле китайский флот во главе с авианосцем "Ляонин" вошла в Тайваньский пролив по пути в Гонконг. В ходе маневра был отработан шаг применения силы в условиях обострения отношений между двумя сторонами. Произошло это после прихода к власти нового президента Тайваня Цай Инвэнь.

"И пролив Мияко, и канал Баши являются основными каналами, используемыми военно-морским флотом НОАК и военно-воздушными силами для выхода в западную часть Тихого океана, - поясняет военный эксперт из Гонконга Сон Чжоньпинь. – Частые полеты китайских военных самолетов над этими маршрутами помогают увеличить присутствие НОАК в регионе и показать их растущую боевую эффективность". В конце прошлого месяца представители НОАК заявили, что бомбардировщики H-6K провели облет Восточного и Южного Китая.

Учитывая нынешнюю политическую ситуацию на Корейском полуострове, учения, прошедшие в понедельник, также могли быть направлены на подготовку военных сил КНР к возможному ядерному конфликту в регионе. "Поскольку напряженность между Пхеньяном и Вашингтоном продолжает нарастать, угроза войны является вполне реальной, - считает другой военный эксперт из Гонконга Лян Гуолян.  – Пока Китай настаивает на мирном разрешении конфликта обстоятельства таковы, что война и мир в равной степени вероятны. Чтобы подготовиться к худшему, НОАК будет проводить более частые и более специализированные учения в регионе с участием различных сил из состава военных округов", - отметил эксперт.

Метки: ВВС, Китай, Тайвань

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