В Италии объявлен ЧС после взрыва газа в Австрии

Накануне произошел взрыв в газовом узле города Баумгартен, в результате которого создан риск погружения Европу в энергетический кризис. Австрийские власти заявили, что поставки газа возобновятся в течение нескольких дней, сообщает ЕНВ.

Баумгартен, где произошел взрыв, является ключевым распределительным и приемным узлом для экспорта и импорта газа, в том числе, из России – крупнейшего поставщика газа в Европе. Из других стран от взрыва наиболее серьезно пострадала Италия. Власти страны уже объявили режим ЧС ввиду прекращения поставок углеводородного сырья.

Как сообщают в австрийской полиции, взрыв с последующим возгоранием произошёл в Баумгартене вчера, около 8:45 утра по местному времени. В Великобритании, на крупнейшем в Европе газовом рынке, цены на газ выросли на 35%, поднявшись на самый высокий уровень за четыре года.

По сообщению полиции, взрыв в Баумгартене, расположенном к северо-востоку от Вены, произошел в результате технической неисправности. Пожарные службы тушили вызванный взрывом пожар до раннего утра среды. В результате взрыва один человек погиб, 21 – пострадал, также ущерб был нанесен нескольким припаркованным автомобилям.

Природный газ транспортируется в Баумгартен через Словакию и Германию по нескольким трубопроводам. Потоки газа затем перераспределяются по всей Европе через газовый узел в Австрии.

В австрийской газовой компании Gas Connect заявили, что снабжение страны будет возобновлено в "обозримом будущем". Как сообщает газета Der Standard, по словам представителей Венгерской газовой компании, для восстановления линий потребуются "дни, а не часы".

Министр промышленности Италии Карло Календа отметил, что страна должна бороться с проблемой энергоснабжения. Он подчеркнул необходимость развития Трансадриатического трубопровода – альтернативы поставкам с континента. Однако, реализация этого проекта была приостановлена в результате протестов. "Если бы у нас был этот трубопровод, нам не пришлось бы объявлять чрезвычайное положение", - сказал Календа в интервью Reuters.

При этом, цены на газ в Италии и других странах Евросоюза начали стремительно расти. В ОАО "Газпром" заявили, что компания "работает над перераспределением потоков газа и делает все возможное для обеспечения бесперебойного газоснабжения клиентов". В результате взрыва, объем газа, проходящего на запад через Украину, сократился на треть в результате взрыва.

Кроме того, по данным Словацкого оператора Eustream, поставка газа по основному транзитному маршруту из Словакии в Австрию был также приостановлен после пожара. "В результате инцидента мы перестроили режим работы нашей сети, чтобы обеспечить сырьем наших клиентов, а также приостановили транзит газа в Баумгартен", - сказал представитель пресс-службы Eustream.