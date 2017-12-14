Во Владивостоке откроется выставка "Холодная земля. Северные рассказы"

16 декабря в ЦСИ "Заря" откроется выставка российской художницы Татьяны Антошиной "Холодная земля. Северные рассказы". Она представляет собой инсталляцию, которая необычным образом включает в себя небольшие объекты и скульптуры – целую коллекцию воспоминаний и снов о Сибири, где прошли детство и юность художницы. Экспозиция продлится до 14 января. Вход свободный,сообщает ЕНВ.

Каждая скульптура или объект стоит на вагонном столике, прикрепленном к стене выставочного зала. Фоном для северных снов служат бесконечные снежные поля, проплывающие за окном поезда – они написаны краской на стене. Вся инсталляция представляет собой одно и то же купе, но в разные моменты времени: так по ходу движения поезда приходят новые и новые сны.

"Этот проект посвящен Сибири. Холодная — потому что земля в Сибири промерзает насквозь, и лед на глубине никогда не тает. И в то же время Сибирь — это место ссылки, культурной изоляции, непонимания — бесконечная снежная пустота. Большая часть экспозиции посвящена ссыльным, оставившим заметный след в культуре Сибири", — говорит Татьяна Антошина.