Во Владивостоке откроется выставка "Холодная земля. Северные рассказы"

Выставка пройдет 16 декабря в ЦСИ "Заря"
16 декабря в ЦСИ "Заря" откроется выставка российской художницы Татьяны Антошиной "Холодная земля. Северные рассказы". Она представляет собой инсталляцию, которая необычным образом включает в себя небольшие объекты и скульптуры – целую коллекцию воспоминаний и снов о Сибири, где прошли детство и юность художницы. Экспозиция продлится до 14 января. Вход свободный,сообщает ЕНВ.
Каждая скульптура или объект стоит на вагонном столике, прикрепленном к стене выставочного зала. Фоном для северных снов служат бесконечные снежные поля, проплывающие за окном поезда – они написаны краской на стене. Вся инсталляция представляет собой одно и то же купе, но в разные моменты времени: так по ходу движения поезда приходят новые и новые сны.
"Этот проект посвящен Сибири. Холодная — потому что земля в Сибири промерзает насквозь, и лед на глубине никогда не тает. И в то же время Сибирь — это место ссылки, культурной изоляции, непонимания — бесконечная снежная пустота. Большая часть экспозиции посвящена ссыльным, оставившим заметный след в культуре Сибири", — говорит Татьяна Антошина.
Татьяна Антошина - известная российская художница, занимается современным искусством. Обладательница золотой медали OLYMPIC LANDSCAPE SCULPTURE CONTEST (Пекин, 2008), лауреат видеофестиваля MAGMART (Неаполь, 2005), победитель СЕРЕБРЯНОЙ КАМЕРЫ, организованной Московским музеем "Дом Фотографии" в 2002, 2003 гг.; победитель конкурса СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ, организованного Фотоцентром на Гоголевском бульваре, Москва, 2001: обладательница серебряной медали ВДНХ за преподавательскую работу, 1985. Работает в различных медиа. Создательница Музея Женщины. Участница более 200 выставок, в том числе музейных и международных. Работы Татьяны находятся в музейных, галерейных и частных коллекциях. Татьяна многократно выступала в роли куратора выставочных проектов, Член СХ и МХФ, кандидат искусствоведения. Родилась в Красноярске. Живет и работает в Москве.