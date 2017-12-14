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Общество

13 декабря 2017, 17:10
Во Владивостоке откроется выставка "Холодная земля. Северные рассказы"
Во Владивостоке откроется выставка "Холодная земля. Северные рассказы"
Во Владивостоке откроется выставка "Холодная земля. Северные рассказы"

Во Владивостоке откроется выставка "Холодная земля. Северные рассказы"

Выставка пройдет 16 декабря в ЦСИ "Заря"

16 декабря в ЦСИ "Заря" откроется выставка российской художницы Татьяны Антошиной "Холодная земля. Северные рассказы". Она представляет собой инсталляцию, которая необычным образом включает в себя небольшие объекты и скульптуры – целую коллекцию воспоминаний и снов о Сибири, где прошли детство и юность художницы. Экспозиция продлится до 14 января. Вход свободный,сообщает ЕНВ.

Каждая скульптура или объект стоит на вагонном столике, прикрепленном к стене выставочного зала. Фоном для северных снов служат бесконечные снежные поля, проплывающие за окном поезда – они написаны краской на стене. Вся инсталляция представляет собой одно и то же купе, но в разные моменты времени: так по ходу движения поезда приходят новые и новые сны.

"Этот проект посвящен Сибири. Холодная — потому что земля в Сибири промерзает насквозь, и лед на глубине никогда не тает. И в то же время Сибирь — это место ссылки, культурной изоляции, непонимания — бесконечная снежная пустота. Большая часть экспозиции посвящена ссыльным, оставившим заметный след в культуре Сибири", — говорит Татьяна Антошина.

Татьяна Антошина - известная российская художница, занимается современным искусством. Обладательница золотой медали OLYMPIC LANDSCAPE SCULPTURE CONTEST (Пекин, 2008), лауреат видеофестиваля MAGMART (Неаполь, 2005), победитель СЕРЕБРЯНОЙ КАМЕРЫ, организованной Московским музеем "Дом Фотографии" в 2002, 2003 гг.; победитель конкурса СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ, организованного Фотоцентром на Гоголевском бульваре, Москва, 2001: обладательница серебряной медали ВДНХ за преподавательскую работу, 1985. Работает в различных медиа. Создательница Музея Женщины. Участница более 200 выставок, в том числе музейных и международных. Работы Татьяны находятся в музейных, галерейных и частных коллекциях. Татьяна многократно выступала в роли куратора выставочных проектов, Член СХ и МХФ, кандидат искусствоведения. Родилась в Красноярске. Живет и работает в Москве.

Метки: выставка, Заря

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