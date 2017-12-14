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Фоторепортажи

13 декабря 2017, 15:00
"Дни Дальнего Востока" с размахом проходят в Москве
"Дни Дальнего Востока" с размахом проходят в Москве
"Дни Дальнего Востока" с размахом проходят в Москве
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"Дни Дальнего Востока" с размахом проходят в Москве

Жители и гости столицы могут не только больше узнать о дальневосточных регионах, но "попробовать их на вкус"

В Москве продолжаются Дни Дальнего Востока. На Тверской площади развернулась настоящая ярмарка товаров с дальневосточным колоритом. Здесь девять российских регионов, удивляют жителей и гостей столицы богатством своего культурного и гастрономического потенциал, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Приморского края. 

Павильоны выставки посетила и делегация руководителей дальневосточных субъектов во главе с вице-премьером Юрием Трутневым. Полпред осмотрел стенд каждой из девяти территорий ДФО, пообщался с представителями бизнеса регионов, выставивших свою продукцию на "Днях Дальнего Востока", попробовал блюда традиционной кухни.  

 "Я половину своей жизни провожу на Дальнем Востоке и всё равно открываю для себя что-то новое. Это огромная часть нашей Родины, там очень интересно, очень красиво, и тем, кто еще не собрался туда съездить, мы можем здесь сегодня показать кусочек этого большого региона. Я уверен, что для Москвы это тоже очень важно – иметь возможность увидеть на одной площадке весь потенциал этой части страны", – подчеркнул полпред. 

Напомним, ярмарка на Тверской открылась в субботу, 8 декабря, и продлится до среды, 13 декабря. На выставке Приморский край также представляет свой культурный потенциал. Среди участников программы – творческие коллективы региона: кавер-дуэт "To Вeat", театр танца Антона Косова, вокалистка Анна Ушакова и исполнители барабанного шоу "STARBUKA bongo-bongo". Также здесь проходят мастер-классы приморских умельцев по изготовлению скульптур из липы и по росписи деревянной посуды в славянском народном стиле.

Отметим, с 14 по 16 декабря будет работать вторая площадка "Дней Дальнего Востока" – московский "Экспоцентр". Выставочный павильон Приморья будет содержать информацию об историях успеха программы "Дальневосточный гектар", опыте работы в крае особых экономических режимов – Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития, а также о первых результатах новой экономической политики в регионах.

Павильон будет включать в себя переговорную зону, где представители бизнес-структур Приморья смогут проводить двусторонние встречи в формате b2b.

Также в Экспоцентре пройдет деловая часть программы фестиваля. В частности, состоятся несколько сессий, в том числе международного дискуссионного клуба Валдай "Поворот России на Восток: следующее десятилетие".  

Кроме того, на мероприятии обсудят требования к рыбе и морепродуктам, реализуемым в торговой сети, взаимодействие производителей, поставщиков и розничных операторов. Важной частью обсуждения станет вопрос прослеживаемости рыбной продукции от вылова до потребителя как гарантии качества и безопасности.

Метки: Дни Дальнего Востока

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