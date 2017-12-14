Вертолёты Apache проведут испытания ракет Stinger впервые

Представители южнокорейской армии заявили в среду, что в ближайшее время состоятся первые испытания боевых вертолетов AH-64E Apache Guardian в применении управляемых ракет Stinger типа "воздух-воздух", сообщает ЕНВ.

В ходе учений будут испытаны два вертолета Apache. Испытание ракет Stinger будет проводиться на стрельбище в районе города Порён на западном побережье Корейского полуострова. Вертолеты будут стрелять по специальным беспилотникам ракетами Stinger. Цели будут расположены на расстоянии в два с половиной километра от вертолётов.

Управляемые ракеты Stinger являются стратегическим оружием страны. В первую очередь, они предназначены для уничтожения вражеских самолетов и беспилотников, пересекающих государственную границу Южной Кореи. Ракеты Stinger также используют вооруженные силы США. Они известны своей высокой точностью и простотой в перемещении. Ракеты Stinger южнокорейской армии специально модифицированы для вертолетов Apache, которые могут перевозить до четырех таких ракет. Максимальный радиус действия Stinger – 6 км.

В прошлом году в армии появились 36 вертолетов AH-64E Apache. Сами вертолеты впервые были протестированы в рядах вооруженных сил страны в прошлом месяце. В вооруженных силах также специально были созданы два подразделения для обслуживания военной техники. По словам представителей военного ведомства Южной Кореи, подразделения начнут свое функционирование с начала следующего года.

Как отмечает командир одного из вертолетов, подполковник Ким Сан Джун, подразделения Apache являются основными боевыми силами в военной авиации армии, и они предназначены для немедленного реагирования на любые виды вражеских провокаций.