Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Южная Корея

13 декабря 2017, 13:50
Вертолёты Apache проведут испытания ракет Stinger впервые

Вертолёты Apache проведут испытания ракет Stinger впервые

Военные испытания ракет класса "воздух-воздух" пройдут в Южной Корее

Представители южнокорейской армии заявили в среду, что в ближайшее время состоятся первые испытания боевых вертолетов AH-64E Apache Guardian в применении управляемых ракет Stinger типа "воздух-воздух", сообщает ЕНВ.

В ходе учений будут испытаны два вертолета Apache. Испытание ракет Stinger будет проводиться на стрельбище в районе города Порён на западном побережье Корейского полуострова. Вертолеты будут стрелять по специальным беспилотникам ракетами Stinger. Цели будут расположены на расстоянии в два с половиной километра от вертолётов.

Управляемые ракеты Stinger являются стратегическим оружием страны. В первую очередь, они предназначены для уничтожения вражеских самолетов и беспилотников, пересекающих государственную границу Южной Кореи. Ракеты Stinger также используют вооруженные силы США. Они известны своей высокой точностью и простотой в перемещении. Ракеты Stinger южнокорейской армии специально модифицированы для вертолетов Apache, которые могут перевозить до четырех таких ракет. Максимальный радиус действия Stinger – 6 км.

В прошлом году в армии появились 36 вертолетов AH-64E Apache. Сами вертолеты впервые были протестированы в рядах вооруженных сил страны в прошлом месяце. В вооруженных силах также специально были созданы два подразделения для обслуживания военной техники. По словам представителей военного ведомства Южной Кореи, подразделения начнут свое функционирование с начала следующего года.

Как отмечает командир одного из вертолетов, подполковник Ким Сан Джун, подразделения Apache являются основными боевыми силами в военной авиации армии, и они предназначены для немедленного реагирования на любые виды вражеских провокаций.

Метки: Apache, Южная Корея

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Hyundai Merchant откроет железнодорожный маршрут в Европу через КитайHyundai Merchant откроет железнодорожный маршрут в Европу через Китай
12 декабря 2017, 17:00
Таким образом время доставки товаров с Кореи в Европу уменьшиться вдвое
Южная Корея ввела новые санкции в отношении КНДРЮжная Корея ввела новые санкции в отношении КНДР
12 декабря 2017, 15:30
Санкции ни на что не влияют, поскольку торговые отношения между сторонами под запретом
В следующем году в армии Южной Кореи появится подразделение дроновВ следующем году в армии Южной Кореи появится подразделение дронов
06 декабря 2017, 12:30
Об этом рассказал источник в Минобороны страны

Последние новости

Глава ОАО "РЖД" подвёл предварительные итоги работы в 2017 годуГлава ОАО "РЖД" подвёл предварительные итоги работы в 2017 году
сегодня, 11:30
Компания в этом году уделяла особое внимание повышению безопасности перевозок
Десять новых проектов будут запущены резидентами Свободного порта к новому 2018 годуДесять новых проектов будут запущены резидентами Свободного порта к новому 2018 году
вчера, 21:00
Среди них проекты как маститых компаний, так и "новичков"
Переселению старообрядцев на Дальний Восток поможет земельный банкПереселению старообрядцев на Дальний Восток поможет земельный банк
вчера, 20:40
Разработанная программа будет запущена в рамках предоставления "дальневосточного гектара"

От первого лица

Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
16.11.2017 09:30
Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
10.11.2017 12:20
Александр Гуцалюк: Рост на рынке автомобилей в 2018 году будет, но незначительный
02.11.2017 10:00
Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным

Самые популярные

Горячие обсуждения

30.11.2017 12:20
ЦИК представил логотип президентской избирательной кампании-2018 2
04.12.2017 22:30
Поток заявок от претендентов на пост мэра Владивостока остановился 1
04.12.2017 23:10
Александр Юров покинул пост вице-губернатора Приморья по вопросам ЖКХ и ТЭК 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+