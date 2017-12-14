Постпред Северной Кореи при ООН: диалог с США возможен при соблюдении определенных условий

Постоянный представитель Северной Кореи при ООН Ча Сон Нам заявил, что его страна будет вести диалог с США только при соблюдении определенных условий, явно желая признания его страны в качестве ядерной державы, сообщает ЕНВ со ссылкой на NHK.

Ча Сон Нам сказал об этом в беседе с журналистами во вторник в аэропорту Пекина по прибытии из Пхеньяна.

Его заявление, как полагают, соответствует содержанию статьи, опубликованной в прошлом месяце в газете правящей в Северной Корее Трудовой партии "Нодон Синмун". В публикации содержался призыв к администрации президента США Дональда Трампа изменить политику и признать Северную Корею ядерной державой.

В создавшейся на сегодняшний день ситуации на Корейском полуострове северокорейские власти винят враждебную, по их мнению, политику США и ядерные угрозы в адрес Северной Кореи.

Министр иностранных дел страны Ри Ён Хо подтвердил эту точку зрения во время встречи в декабре с заместителем генерального секретаря ООН Джеффри Фелтманом в Пхеньяне.