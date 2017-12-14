Приморские депутаты решили вернуть проект краевого бюджета в процедуру первого чтения

Необходимость вернуть законопроект о краевом бюджете на 2018 и последующие два года в процедуру первого чтения связана с дополнительным распределением средств федерального бюджета, в том числе, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Это позволило учесть дополнительные расходные обязательства в соответствии с предложениями главных распорядителей средств краевого бюджета и комитетов Законодательного Собрания, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

Как сообщила депутатам врио вице-губернатора Приморского края Татьяна Казанцева, запланировано увеличение доходной части краевого бюджета – 2018 на 4 млрд. рублей, расходной – на 6,2 млрд. рублей. Бюджетный дефицит, в свою очередь, увеличивается на 2,2 млрд. рублей. В новой редакции основные параметры краевого бюджета на 2018 год составят по доходам 88,6 млрд. руб., по расходам 95,4 млрд. руб. Дефицит бюджета зафиксирован на уровне 6,8 млрд. руб.

Во втором чтении депутаты профильного комитета рассмотрели поправки, предложенные губернатором Приморья и профильными комитетами Законодательного Собрания. Изменения произошли по всем 19-ти государственным программам Приморского края.

Председатель Законодательного Собрания Александр Ролик подчеркнул, что в представленном законопроекте нашли отражение большинство предложений комитетов и депутатов Законодательного Собрания. "Мы второй год проводим процедуру нулевого чтения бюджета, где в рабочем порядке, с учетом пожеланий депутатов, органов исполнительной власти, местного самоуправления практически в ручном режиме определяем позиции, направленные на решение социальных вопросов и обеспечение экономического развития края. Бюджет по-прежнему сохраняет свою социальную направленность", - сказал спикер краевого парламента.

"Профильный комитет единогласно поддержал проект закона "О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" во втором чтении. Он будет рассмотрен уже 14 декабря на внеочередном заседании Законодательного Собрания в первом и во втором чтениях", - отметил по результатам заседания председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян.