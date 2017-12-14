В Приморье появились фальшивые купюры достоинством 5000 рублей

Местом сбыта поддельных купюр являются магазины мелкой розницы, киоски, кафе - бары, такси, сельскохозяйственные рынки, АЗС
В Приморском крае зарегистрированы случаи сбыта поддельных денежных купюр достоинством 5 тысяч серии БА 5976***, ба 6976***, БА 5876***, ВМ 5084***, ВМ 5884***, ВМ 4784***, ВМ 4874***, БМ 3102***, БМ (МБ) 2418***, МБ (БМ) 2593***, МА (АМ) 4360***, ав 6874***, ав 5874 ***, ав 5674***, АВ 4774***, БВ 9884***, вм 3883*** (буквы серии могут варьироваться - быть как прописными, так и строчными), сообшщает ЕНВ со ссылкой на УМВД края.
В основном поддельные купюры выявляются в банковских организациях при пересчете денежной наличности, поступившей из торговых организаций, в расчетно-кассовых центрах Центрального Банка России, в торговых точках при пересчете выручки.
Чаще всего местом сбыта поддельных купюр являются магазины мелкой розницы, киоски, кафе - бары, такси, сельскохозяйственные рынки, АЗС и места продаж, где отсутствуют специальные аппараты для проверки банкнот.
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю рекомендует руководителям торговых компаний, а также индивидуальным предпринимателям розничной и оптовой торговли, бдительно относиться к проверке денежных средств, поступающих от клиентов, и приобрести приборы для определения фальшивых денежных знаков, так называемых детекторов банкнот.
Как показывает практика, преступления данной категории раскрываются при своевременном обнаружении поддельной банкноты в месте ее сбыта.
В случае сомнения в подлинности банкноты стоит обратить внимание на несколько признаков, которые помогут подтвердить или опровергнуть подозрения.
Следует внимательно просматривать купюры на предмет наличия водяных знаков, специальных защитных нитей, рельефности изображения текстов "Билет Банка России", "Подделка билетов банка России преследуется по закону", наличие меток для людей с ослабленным зрением.
В случае обнаружения поддельной денежной банкноты просим граждан проявить сознательность и незамедлительно обратиться в органы внутренних дел. При обнаружении фальшивок ни в коем случае нельзя пытаться избавиться от них путем совершения расчетных операций: можно не только потерять деньги, но и оказаться привлеченным к уголовной ответственности.
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты либо иностранной валюты является тяжким преступлением. За изготовление и сбыт фальшивых денежных купюр законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.