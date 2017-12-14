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Общество

13 декабря 2017, 11:20
В Приморье появились фальшивые купюры достоинством 5000 рублей

В Приморье появились фальшивые купюры достоинством 5000 рублей

Местом сбыта поддельных купюр являются магазины мелкой розницы, киоски, кафе - бары, такси, сельскохозяйственные рынки, АЗС

В Приморском крае зарегистрированы случаи сбыта поддельных денежных купюр достоинством  5 тысяч серии  БА 5976***, ба 6976***, БА 5876***,  ВМ 5084***, ВМ 5884***, ВМ 4784***,  ВМ 4874***, БМ 3102***, БМ (МБ) 2418***, МБ (БМ) 2593***, МА (АМ) 4360***, ав 6874***, ав 5874 ***, ав 5674***, АВ 4774***, БВ 9884***, вм 3883*** (буквы серии могут варьироваться - быть как прописными, так и строчными), сообшщает ЕНВ со ссылкой на УМВД края.

В основном поддельные купюры выявляются в банковских организациях при пересчете денежной наличности, поступившей из торговых организаций, в расчетно-кассовых центрах Центрального Банка России, в торговых точках при пересчете выручки.

Чаще всего местом сбыта поддельных купюр являются магазины мелкой розницы, киоски, кафе - бары, такси, сельскохозяйственные рынки, АЗС и места продаж, где отсутствуют специальные аппараты для проверки банкнот.

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю рекомендует  руководителям торговых компаний, а также индивидуальным предпринимателям  розничной и оптовой торговли, бдительно относиться к проверке денежных средств, поступающих от клиентов, и приобрести приборы для определения фальшивых денежных знаков, так называемых детекторов банкнот. 

Как показывает практика, преступления данной категории раскрываются при своевременном обнаружении поддельной банкноты в месте ее сбыта.

В случае сомнения в подлинности банкноты стоит обратить внимание на несколько признаков, которые помогут подтвердить или опровергнуть подозрения.

  • Купюра не должна быть склеена из двух листов бумаги. Оригинал состоит из целостной части и не имеет расслоений.
  • Защитные волокна и цифровое обозначение номинала, нанесённое серой краской, которое расположено в левом нижнем углу купюры,  не имеют свечения в ультрафиолетовых лучах.
  • Печать банка России также не изменяет цвет с желто-зеленого оттенка на красно-коричневый, при рассмотрении её под иным углом.
  • На ощупь бумага не такая эластичная и не имеет характерного хруста.
  • Кроме того, фальшивомонетчики используют водорастворимые красители, поэтому если слегка намочить цветное изображение и растереть его, на фальшивой купюре оно расплывется, если потереть серию и номер купюр, расположенные слева, краска начнет стираться.
  • Мелкие детали, такие как микроузоры, защитные сетки и прочие, не просматриваются.

Следует внимательно просматривать купюры на предмет наличия водяных знаков, специальных защитных нитей,  рельефности изображения текстов "Билет Банка России", "Подделка билетов банка России преследуется по закону", наличие меток для людей с ослабленным зрением.

В случае обнаружения поддельной денежной банкноты   просим граждан проявить сознательность и незамедлительно обратиться в органы внутренних дел.  При обнаружении фальшивок ни в коем случае нельзя пытаться избавиться от них путем совершения расчетных операций: можно не только потерять деньги, но и оказаться привлеченным к уголовной ответственности.

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты либо иностранной валюты является тяжким преступлением. За изготовление и сбыт фальшивых денежных купюр законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Метки: купюры, фальшивка

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