"Аврора" открывает новый рейс Дальнереченск - Восток

Авиакомпания "Аврора", входящая в группу компаний "Аэрофлот", с 21 декабря 2017 года приступает к выполнению регулярного рейса в Приморском крае по маршруту Дальнереченск - Восток - Дальнереченск, сообшщает ЕНВ.

Рейс будет выполняться дважды в неделю – по вторникам и четвергам. Вылет из Дальнереченска в 13:45 с прибытием в Восток в 14:35, вылет обратного рейса в Дальнереченск – 15:50.

Обслуживать линию будут воздушные суда DHC-6. Время в полёте составит менее одного часа. Стоимость перелёта (в одну сторону) - 1255 рублей.

Посёлок городского типа Восток - центр и единственный населённый пункт Востокского городского поселения – находится в Красноармейском районе Приморского края, приравнен к районам Крайнего Севера.

Рейс Дальнереченск – Восток - десятый регулярный внутрикраевой рейс в Приморье, который будет выполнять авиакомпания "Аврора", в сотрудничестве с администрацией Приморского края реализуя программу развития региональных авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе.