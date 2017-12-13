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Политика

12 декабря 2017, 23:10
Что с рейтингами Владимира Путина в Приморье?

Что с рейтингами Владимира Путина в Приморье?

Президентская избирательная кампания будет проходить в условиях неопределенности в сфере экономики

Результаты опроса, обнародованные в начале ноября социологами фонда "Общественное мнение" (ФОМ), показали, что если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, то за него отдали бы голоса 69% россиян. А о том, что с рейтингами Владимира Путина в Приморье, мы узнали у эксперта, сообщает ЕНВ.

В среду, 6 декабря, проводя встречу с работниками завода ГАЗ, действующий президент России Владимир Путин объявил о намерении баллотироваться на выборах в 2018 году.

Напомним, Владимир Путин впервые был избран президентом Российской Федерации 26 марта 2000 года в связи с уходом первого президента России в досрочную отставку. Путин переизбирался на пост главы государства в 2004 и 2012 годах.

По данным ФОМ, с момента вступления в должность президента Российской Федерации в 2012 году уровень одобрения деятельности Владимира Путина в качестве главы государства вырос более чем на 16% и продолжает удерживаться на той же позиции, почти никогда не опускаясь ниже 80%.

Столь высокого рейтинга нет ни у кого из российских политиков. На втором месте после Путина идет министр обороны Сергей Шойгу, которому симпатизируют 19,2%, а не доверяют только 0,2%.

В 2012-м Путин принял страну в непростой обстановке. За плечами был мировой экономический кризис, последствия которого тогда все еще ощущались.

Политолог, руководитель Центра социальных инноваций "Черный куб" Юрий Коломейцев пояснил: "Конечно, Путин после "ельцинских времен" воспринимался как "спаситель". Все попытки Ельцина дать демократию в экономике и политике увенчались неуспехом, первоначальной целью ставилось не поднятие страны с колен, а уничтожение всего созданного коммунистами. Не будем забывать, что приход Владимира Путина был ознаменован второй чеченской войной (контртеррористической операцией), которая длилась пару месяцев, и на фоне которой произошло молниеносное восхождение Путина на политический олимп. В дальнейшем он показал себя как грамотный лидер, который хочет сделать Россию сильной и процветающей страной. Его попытки "дружить с Западом" не увенчались успехом, и Путин это признает. Сейчас Владимир Путин открыто заявляет Западу: хватит сидеть на нашей шее".

Активное обсуждение предвыборной темы в соцсетях местами носит агрессивный характер, и это неудивительно. Сегодня экономическая ситуация носит скорее негативный характер. Испокон веков, политики просят нас "подождать лучших времен". Вспомним знаменитую фразу Дмитрия Медведева: "Денег нет, но вы держитесь". Устал народ "держаться". Хлеба хочет, а зрелищ и так предостаточно. Как сказал один из респондентов, "кого бы ни выбрали в актёры, спектакль всё равно состоится, и нам, электорату, придётся заплатить за билеты "по полной".

"Ситуация складывается по типу "собака лает, а караван идет", где "собака" – это правительство, которое имитирует попытки оздоровить экономику, а караван – "население"", – отметил Юрий Коломейцев, добавив: "Тем не менее, на данный момент по Приморскому краю, в любом случае, рейтинги Путина самые высокие. На втором месте – Жириновский, третье место занимает Зюганов".

Метки: выборы, ФОМ

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