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Общество

12 декабря 2017, 20:20
Выставка, посвященная 100-летию революции, открылась во Владивостоке
Выставка, посвященная 100-летию революции, открылась во Владивостоке

Выставка, посвященная 100-летию революции, открылась во Владивостоке

Композиция "Светлое будущее" Владимира Погребняка открылась 8 декабря

8 декабря состоялось открытие выставки "Светлое будущее" известного приморского художника, философа, неопримитивиста Владимира Погребняка. Картины мастера посвящены минувшему столетию Великой октябрьской революции, сообщает ЕНВ.

Выставка "Светлое будущее" Владимира Погребняка  открылась в новом зале Центра современного искусства "Артэтаж", расположенном по адресу ул. Адмирала Фокина, 9/11. "Наш народ, все как один, хочет жить в Светлом будущем, мы нащупываем этот путь, он трудный – через революции, через гражданские войны, но мы идем к Светлому будущему, – говорит Владимир Погребняк. – Нам надо объединиться, не противоречить друг другу, вести себя корректно, никого не ущемлять в правах, никого не сталкивать "на обочину" и никого не топтать".

Как отмечает ведущий политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев, картины Владимира Погребняка заставляют задуматься, прежде всего, о том, что было, что есть и что будет дальше.

Метки: выставка, Погребняк

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