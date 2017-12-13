Приморье не принимает "Владивосток-2000"

Тираж первых партий новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей Центробанк пока не разглашает, но, по информации регулятора, к Новому году деньги должны поступить во все российские регионы. Однако, на сегодняшний день, представленные официально новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей продавцы провинциальных населенных пунктов брать отказываются. Не доверяет им удаленный от столицы Приморья ритейл, сообщает ЕНВ.

Реальные истории реальных людей тому подтверждение. Бизнесмен Владимир рассказал: "Приехал по делам в поселок Ярославский, там продуктовых точек – штук 10-15. Ни в одной не смог новую купюру в 2000 тысячи использовать! Красивая, говорят, денежка, но уж больно странная! Как, мол, тут проверить, что не фальшивая?"

Ольга Северкина, проезжая через Уссурийск, также не смогла воспользоваться новыми 200 рублями. В небольшом магазинчике так и сказали: "Мы фантики ваши непонятные брать не будем". Дальнобойщик Евгений не смог расплатиться 2000-й купюрой за обед в пит-стопе по дороге "Владивосток-Хабаровск".

Мария с мужем Александром, заехав в местный продуктовый магазинчик в деревне Вознесенка, вообще получили "от ворот поворот". "Нас продавец чуть ли не в мошенничестве обвинила, мол, игрушечные деньги из детского магазина подсовываем", - рассказала супружеская пара.

Подобных ситуаций - много. Получается, от новых купюр пока проку мало. Они, так сказать, находятся в сувенирном статусе. Сразу отметим: новые банкноты, наряду со "старыми", являются законным платежным средством, поэтому если магазины не берут такую банкноту, то это -нарушение.

По сообщению Дальневосточного ГУ Центробанка РФ, настройка оборудования продолжается в декабре, чтобы в следующем году уже все терминалы, банкоматы и кассовое оборудование могли полноценно принимать, выдавать и проверять эти банкноты.

Сейчас 200 и 2000 рублей не принимают банкоматы и терминалы кредитных организаций, для установления подлинности купюр необходима перенастройка аппаратов в магазинах, а делается это только вручную. Первыми, кто "распахнул объятия" новым купюрам, стали кредитные организации. Получившие инструкции операционисты, легко распознают фальшивку.

Эксперты подчеркивают, что перестройка банкоматов – дело постепенное. Помимо того, что перепрограммирование ведется вручную, кассеты до 80% банкоматов физически рассчитаны на купюры четырех номиналов, при этом, 6-купюрные банкоматы существенно дороже привычных. 4-хкупюрный терминал можно настроить на "новые деньги", но только в ущерб купюрам какого-то другого достоинства.

Интересно, что, по словам нумизматов, большим спросом у коллекционеров сегодня пользуются первые серии АА, а также номера с повторяющими цифрами, из которых 0000 – самая дорогая. Предполагается, что покупка таких купюр "сегодня" – хорошие инвестиции в "завтра": спустя десятилетия цена на них может вырасти многократно.