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Южная Корея

12 декабря 2017, 17:00
Hyundai Merchant откроет железнодорожный маршрут в Европу через Китай

Hyundai Merchant откроет железнодорожный маршрут в Европу через Китай

Таким образом время доставки товаров с Кореи в Европу уменьшиться вдвое

Известная корпорация Hyundai Merchant Marine Co. сообщила во вторник, что вскоре она запустит контейнерный поезд в Европу через Транскитайскую железную дорогу из Южной Кореи, сообщает ЕНВ.

Это железнодорожное сообщение станет первым в своем роде. Новая дорога станет альтернативой для южнокорейских фирм, пользующихся для отправки товаров в Европу Транссибирской и Трансмонгольской железными дорогами.

В Hyundai Merchant Marine Co. отмечают, что грузы по новой магистрали будут оправляться из портов Пусан, Инчхон и Пхёнтхэк. Контейнерные перевозки начнут осуществляться в этом месяце. Грузы будут отправлены в китайскую провинцию Шаньдун. Оттуда они будут уходить Чэнду в юго-западной провинции Сычуань. Затем груз отправится в Казахстан по железной дороге. Конечный пункт магистрали – Польша.

По сообщению Hyundai Merchant Marine, такие южнокорейские компании, как Samsung SDS, LG Electronics и Hyundai Glovis и ряд других, выразили заинтересованность в использовании контейнерных перевозок по Транскитайской магистрали для доставки телевизоров, холодильников, кондиционеров, автозапчастей и других товаров в Европу.

Как отмечают власти страны, Транскитайская железная дорога сократит время доставки товаров из Южной Кореи в Польшу до 18-23 дней. Морские перевозки в Европу с Корейского полуострова занимают от 35 до 40 дней. "Мы пытаемся прилагать все усилия для повышения конкурентоспособности контейнерных перевозок с точки зрения цен, - отмечают в министерстве земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи. – Мы добились определенного прогресса в переговорах по субсидированию транспортировки с руководством провинций Китая. Мы поставили перед собой задачу снизить на 99% зависимость от морского транспорта в сфере экспорта.

Метки: Hyundai, Южная Корея

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