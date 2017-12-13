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Политика

12 декабря 2017, 16:10
Во Владивостоке состоялось заседание комиссии по мобилизации доходов в бюджет города

Во Владивостоке состоялось заседание комиссии по мобилизации доходов в бюджет города

Задолженность по налогам в бюджет города Владивостока составила 382 575 тыс. рублей

В администрации Владивостока состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет города. Провела заседание заместитель главы администрации Владивостока Наталья Зубова. Основным вопросом, рассмотренным на заседании, стала организация работы по снижению задолженности по налоговым платежам в бюджет Владивостокского городского округа, сообщает ЕНВ.

"По состоянию на 1 октября 2017 года задолженность по налогам в бюджет города Владивостока составила 382 575 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года задолженность выросла на 9,5 % или на 33 256 тыс. рублей, - отметила Наталья Зубова. – 69 % в общей сумме задолженности – недоимка по налогам, к аналогичному периоду прошлого года она увеличилась на 10,6 %. Основные суммы недоимки складываются по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц и налогу на доходы физических лиц. Работа по снижению задолженности по налоговым платежам является дополнительным резервом для пополнения доходной части бюджета города".

Как подчеркнула заместитель начальника управления финансов – начальник отдела по доходам управления финансов администрации Владивостока Наталья Тихонова, администратором доходов являются налоговые органы.

"В соответствии с Бюджетным кодексом РФ администратор доходов не только осуществляет начисление, учёт и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей, но и взыскивает задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов, -сказала Наталья Тихонова. - Администрация Владивостока не обладает полномочиями по взысканию задолженности, но нами принимаются все возможные меры по её снижению".

Так, на основании данных, предоставляемых налоговыми органами, администрация города приглашает должников на межведомственные комиссии по налоговой и социальной политике, которые работают  при главе города и при административно-территориальных управлениях районов города. За 9 месяцев 2017 года  проведено 185 заседаний комиссий, рассмотрено 1641 предприятие. Сумма  погашенной задолженности по налоговым платежам в бюджетную систему РФ и внебюджетные фонды составила 473, 1 млн. рублей, в том числе, в бюджет Владивостока 55, 57 млн. рублей.

В завершение заседания Наталья Зубова рекомендовала налоговым органам принять полный комплекс мер по предотвращению образования задолженности по налоговым платежам, активизировать информационно-разъяснительную работу особенно для физических лиц, организовать рассылку информации о задолженности  физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации работодателям, усилить работу по взысканию задолженности и не допускать рост задолженности в бюджет Владивостокского городского округа.

Метки: бюджет, налоги

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