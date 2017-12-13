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Китай

12 декабря 2017, 16:00
Китай временно закрыл пограничный мост с Северной Кореей

Китай временно закрыл пограничный мост с Северной Кореей

"Мост дружбы" будет закрыт 10 дней

Китайские власти временно закрыли пограничный мост, который соединяет города Даньдун в китайской провинции Ляонин и Синыйджу в Северной Корее. Произошло это в понедельник утром, сообщает ЕНВ.

По словам китайских властей, так называемый "мост дружбы" будет закрыт 10 дней. Таможня города Даньдун, через которую проходит около 70 процентов торговли между Китаем и Северной Кореей, также приостанавливает свою деятельность на этот срок.

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что мост закрывается, потому что северокорейская сторона будет проводить ремонтные работы на нём. Впрочем, некоторые эксперты считают, что Китай, закрывая главную переправу между сторонами, таким образом, дает предупреждение властям Северной Корее о необходимости снизить напряженность в регионе.

По словам источника из дипломатического ведомства КНР, Пекин первоначально сообщил Пхеньяну о закрытии моста в конце ноября. Тогда, власти Северной Кореи в письменной форме не согласились с этим решением, поэтому закрытие было отложено.

Метки: Китай, Северная Корея

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