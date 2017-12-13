Эксперты рассчитали вероятность выхода футбольных команд из группы на ЧМ-2018

1 декабря в Государственной дворце Кремля прошла жеребьевка группового этапа Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, который пройдет ближайшим летом в 11 городах России. Гонконгское издание South China Morning Post изучило сильные стороны участников мундиаля, сообщает ЕНВ.

В основе метода аналитиков – рекорды национальных сборных на чемпионатах мира, анализ историй встреч и текущего положения команд в рейтинге FIFA. Расчёты проводились по состоянию на ноябрь 2017 года. Исследованию подверглась каждая команда. Оно позволило сделать вывод о том, какая команда, скорее всего, будет фаворитом в своей группе.

Группа А: Россия, Саудовская Аравия, Египет и Уругвай

Лучшего результата наша национальная сборная на чемпионатах мира добивалась в 1964 году в Англии. Тогда Советский Союз занял четвёртое место. Уругвай является двукратным чемпионом мира. Впрочем, согласно анализу встреч и рейтинг ФИФА, шансы Египта на выход из группы зарубежными специалистами оценивается выше:

Шансы России – 16,9%;

Шансы Саудовской Аравии – 4,6%;

Шансы Египта – 33,6%;

Шансы Уругвая – 96,3%.

Группа В: Португалия, Испания, Марокко, Иран

Европейцы являются фаворитами в этой группе. Португалия занимает третье место, а Испания – шестое место в ежемесячном рейтинге FIFA за ноябрь. Испанцы стали чемпионами мира 2010 года в ЮАР:

Португалия – 43,2%;

Испания – 60,1%;

Марокко – 4,6%;

Иран – 10,2%.

Группа С: Франция, Австралия, Перу, Дания

В этой группе фаворитами являются также европейские команды. Согласно историческим фактам, Франция – наиболее сильная команда в этой группе. Однако это всего лишь прогноз, поскольку в футболе возможно многое:

Франция – 83,2%;

Австралия – 4,6%;

Перу – 17,4%;

Дания – 40,8%.

Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия

Аргентинцы являются явными лидерами в этой группе. Шансов занять второе место в группе войти в двойку для выхода в плей-офф также много у Хорватии:

Аргентина – 99,0%;

Исландия – 14,8%;

Хорватия – 43,9%;

Нигерия – 4,6%.

Группа Е: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия

Бразильцы являются не только фаворитами этой группы, но и всего чемпионата. Швейцария, согласно проведенному анализу, составит компанию бразильцам среди участников плей-офф. Впрочем, Коста-Рика преподнесла сюрприз на последнем Кубке мира. Из той группы сенсационно не вышли сборные Италии и Англии. Сербия является темной лошадкой, она вступила в FIFA 16 декабря 2005 года:

Бразилия – 83,2%;

Швейцария – 40,7%;

Коста-Рика – 12,8%;

Сербия – 4,6%.

Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея

Эта группа является очень конкурентоспособной. Возможно, именно в ней будет самая ожесточенная борьба за выход в плей-офф. Наиболее высоко шансы на выход из группы оцениваются у действующих чемпионов мира:

Германия – 78,4%;

Мексика – 42,6%;

Швеция – 31,4%;

Южная Корея – 4,6%.

Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия

Фаворитами в этой группе являются сборные Бельгии и Англии. Панама является новичком финального этапа чемпионата мира. Эта сборная впервые в своей истории преодолела квалификационную стадию ЧМ:

Бельгия – 98,4%;

Панама – 4,6%;

Тунис – 28,8%;

Англия – 66,2%;

Группа Н: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония

Колумбия и Польша являются фаворитами этой группы. Впрочем, в группе H наиболее ровный состав участников, поэтому из группы могут выйти и другие команды:

Польша – 60,1%;

Сенегал – 15,9%;

Колумбия – 61,2%;

Япония – 4,6%.

Эксперты South China Morning Post отмечают, что не стоит принимать результаты исследования близко к сердцу. Сами команды должны доказать правдивость этого рейтинга в июне 2018 года на чемпионате мира в России, и возможно, они опровергнут эти показатели.