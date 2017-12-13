Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

В мире

12 декабря 2017, 15:40
Эксперты рассчитали вероятность выхода футбольных команд из группы на ЧМ-2018

Эксперты рассчитали вероятность выхода футбольных команд из группы на ЧМ-2018

В основе метода – исторический анализ. Согласно ему, Россия не выйдет из группы А

1 декабря в Государственной дворце Кремля прошла жеребьевка группового этапа Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, который пройдет ближайшим летом в 11 городах России. Гонконгское издание South China Morning Post изучило сильные стороны участников мундиаля, сообщает ЕНВ.

В основе метода аналитиков – рекорды национальных сборных на чемпионатах мира, анализ историй встреч и текущего положения команд в рейтинге FIFA. Расчёты проводились по состоянию на ноябрь 2017 года. Исследованию подверглась каждая команда. Оно позволило сделать вывод о том, какая команда, скорее всего, будет фаворитом в своей группе.

Группа А: Россия, Саудовская Аравия, Египет и Уругвай

Лучшего результата наша национальная сборная на чемпионатах мира добивалась в 1964 году в Англии. Тогда Советский Союз занял четвёртое место. Уругвай является двукратным чемпионом мира. Впрочем, согласно анализу встреч и рейтинг ФИФА, шансы Египта на выход из группы зарубежными специалистами оценивается выше:

  • Шансы России – 16,9%;
  • Шансы Саудовской Аравии – 4,6%;
  • Шансы Египта – 33,6%;
  • Шансы Уругвая – 96,3%.

Группа В: Португалия, Испания, Марокко, Иран

Европейцы являются фаворитами в этой группе. Португалия занимает третье место, а Испания – шестое место в ежемесячном рейтинге FIFA за ноябрь. Испанцы стали чемпионами мира 2010 года в ЮАР:

  • Португалия – 43,2%;
  • Испания – 60,1%;
  • Марокко – 4,6%;
  • Иран – 10,2%.

Группа С: Франция, Австралия, Перу, Дания

В этой группе фаворитами являются также европейские команды. Согласно историческим фактам, Франция – наиболее сильная команда в этой группе. Однако это всего лишь прогноз, поскольку в футболе возможно многое:

  • Франция – 83,2%;
  • Австралия – 4,6%;
  • Перу – 17,4%;
  • Дания – 40,8%.

Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия

Аргентинцы являются явными лидерами в этой группе. Шансов занять второе место в группе войти в двойку для выхода в плей-офф также много у Хорватии:

  • Аргентина – 99,0%;
  • Исландия – 14,8%;
  • Хорватия – 43,9%;
  • Нигерия – 4,6%.

Группа Е: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия

Бразильцы являются не только фаворитами этой группы, но и всего чемпионата. Швейцария, согласно проведенному анализу, составит компанию бразильцам среди участников плей-офф. Впрочем, Коста-Рика преподнесла сюрприз на последнем Кубке мира. Из той группы сенсационно не вышли сборные Италии и Англии. Сербия является темной лошадкой, она вступила в FIFA 16 декабря 2005 года:

  • Бразилия – 83,2%;
  • Швейцария – 40,7%;
  • Коста-Рика – 12,8%;
  • Сербия – 4,6%.

Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея

Эта группа является очень конкурентоспособной. Возможно, именно в ней будет самая ожесточенная борьба за выход в плей-офф. Наиболее высоко шансы на выход из группы оцениваются у действующих чемпионов мира:

  • Германия – 78,4%;
  • Мексика – 42,6%;
  • Швеция – 31,4%;
  • Южная Корея – 4,6%.

Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия

Фаворитами в этой группе являются сборные Бельгии и Англии. Панама является новичком финального этапа чемпионата мира. Эта сборная впервые в своей истории преодолела квалификационную стадию ЧМ:

  • Бельгия – 98,4%;
  • Панама – 4,6%;
  • Тунис – 28,8%;
  • Англия – 66,2%;

Группа Н: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония

Колумбия и Польша являются фаворитами этой группы. Впрочем, в группе H наиболее ровный состав участников, поэтому из группы могут выйти и другие команды:

  • Польша – 60,1%;
  • Сенегал – 15,9%;
  • Колумбия – 61,2%;
  • Япония – 4,6%.

Эксперты South China Morning Post отмечают, что не стоит принимать результаты исследования близко к сердцу. Сами команды должны доказать правдивость этого рейтинга в июне 2018 года на чемпионате мира в России, и возможно, они опровергнут эти показатели.

Метки: FIFA, футбол

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Италии объявлен ЧС после взрыва газа в АвстрииВ Италии объявлен ЧС после взрыва газа в Австрии
сегодня, 17:40
В результате инцидента в австрийском городе Баумгартен один человек погиб и 21 – пострадали
Постпред Северной Кореи при ООН: диалог с США возможен при соблюдении определенных условийПостпред Северной Кореи при ООН: диалог с США возможен при соблюдении определенных условий
сегодня, 12:30
Пхеньян "будет придерживаться линии на одновременное движение по двум фронтам", развивая экономику и наращивая ядерный потенциа
В Сингапуре готовятся к РождествуВ Сингапуре готовятся к Рождеству
10 декабря 2017, 19:40
Католическое рождество состоится 25 декабря

От первого лица

Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
16.11.2017 09:30
Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
10.11.2017 12:20
Александр Гуцалюк: Рост на рынке автомобилей в 2018 году будет, но незначительный
02.11.2017 10:00
Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным

Самые популярные

Горячие обсуждения

30.11.2017 12:20
ЦИК представил логотип президентской избирательной кампании-2018 2
04.12.2017 22:30
Поток заявок от претендентов на пост мэра Владивостока остановился 1
04.12.2017 23:10
Александр Юров покинул пост вице-губернатора Приморья по вопросам ЖКХ и ТЭК 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+