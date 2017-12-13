Эксперты рассчитали вероятность выхода футбольных команд из группы на ЧМ-2018

В основе метода – исторический анализ. Согласно ему, Россия не выйдет из группы А
1 декабря в Государственной дворце Кремля прошла жеребьевка группового этапа Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, который пройдет ближайшим летом в 11 городах России. Гонконгское издание South China Morning Post изучило сильные стороны участников мундиаля, сообщает ЕНВ.
В основе метода аналитиков – рекорды национальных сборных на чемпионатах мира, анализ историй встреч и текущего положения команд в рейтинге FIFA. Расчёты проводились по состоянию на ноябрь 2017 года. Исследованию подверглась каждая команда. Оно позволило сделать вывод о том, какая команда, скорее всего, будет фаворитом в своей группе.
Группа А: Россия, Саудовская Аравия, Египет и Уругвай
Лучшего результата наша национальная сборная на чемпионатах мира добивалась в 1964 году в Англии. Тогда Советский Союз занял четвёртое место. Уругвай является двукратным чемпионом мира. Впрочем, согласно анализу встреч и рейтинг ФИФА, шансы Египта на выход из группы зарубежными специалистами оценивается выше:
Группа В: Португалия, Испания, Марокко, Иран
Европейцы являются фаворитами в этой группе. Португалия занимает третье место, а Испания – шестое место в ежемесячном рейтинге FIFA за ноябрь. Испанцы стали чемпионами мира 2010 года в ЮАР:
Группа С: Франция, Австралия, Перу, Дания
В этой группе фаворитами являются также европейские команды. Согласно историческим фактам, Франция – наиболее сильная команда в этой группе. Однако это всего лишь прогноз, поскольку в футболе возможно многое:
Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия
Аргентинцы являются явными лидерами в этой группе. Шансов занять второе место в группе войти в двойку для выхода в плей-офф также много у Хорватии:
Группа Е: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия
Бразильцы являются не только фаворитами этой группы, но и всего чемпионата. Швейцария, согласно проведенному анализу, составит компанию бразильцам среди участников плей-офф. Впрочем, Коста-Рика преподнесла сюрприз на последнем Кубке мира. Из той группы сенсационно не вышли сборные Италии и Англии. Сербия является темной лошадкой, она вступила в FIFA 16 декабря 2005 года:
Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея
Эта группа является очень конкурентоспособной. Возможно, именно в ней будет самая ожесточенная борьба за выход в плей-офф. Наиболее высоко шансы на выход из группы оцениваются у действующих чемпионов мира:
Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия
Фаворитами в этой группе являются сборные Бельгии и Англии. Панама является новичком финального этапа чемпионата мира. Эта сборная впервые в своей истории преодолела квалификационную стадию ЧМ:
Группа Н: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония
Колумбия и Польша являются фаворитами этой группы. Впрочем, в группе H наиболее ровный состав участников, поэтому из группы могут выйти и другие команды:
Эксперты South China Morning Post отмечают, что не стоит принимать результаты исследования близко к сердцу. Сами команды должны доказать правдивость этого рейтинга в июне 2018 года на чемпионате мира в России, и возможно, они опровергнут эти показатели.