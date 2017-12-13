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Южная Корея

12 декабря 2017, 15:30
Южная Корея ввела новые санкции в отношении КНДР

Южная Корея ввела новые санкции в отношении КНДР

Санкции ни на что не влияют, поскольку торговые отношения между сторонами под запретом

Власти Южной Кореи внесли несколько северокорейских компаний и физлиц в национальный санкционный список в понедельник. Эксперты рассматривают этот шаг в качестве символического. Санкции Южной Кореи воспринимаются как часть усилий стран мира по прекращению торговых операций с КНДР, сообщает ЕНВ.

Правительство Южной Кореи заявило, что под санкции попали 20 северокорейских компаний, в том числе, несколько банков, а также 12 человек. Южная Корея является одной из первых стран, которая применила новые санкции в отношении КНДР после последнего запуска ракеты "Хвасон-15" 29 ноября.

Впрочем, этот шаг является символическим и ни на что не влияет, поскольку все торговые и финансовые операции между двумя странами в самой Южной Корее давно запрещены. Тем не менее, в правительстве надеются, что этот шаг заставит международное сообщество принять аналогичные меры. "Эта мера будет напоминать международному сообществу о рисках совершения операций с компаниями и отдельными лицами из КНДР", - сказал в ходе брифинга средств массовой информации официальный представитель южнокорейского правительства Бек Тэ Хён.

В черный список вошли Rason International Commercial Bank и Korea Zinc Industrial Group. Среди лиц, против кого направлены новые санкции, есть северокорейские чиновники, которые работают в банках и компаниях страны, расположенных в Китае, России, Вьетнаме и Намибии.

Президент США Дональд Трамп призывал генерального секретаря ООН сократить дипломатические контакты с Пхеньяном. В прошлом месяце Северная Корея провела испытания самой мощной ракеты в своей истории. По расчетам экспертов, она может достичь восточного побережья Соединенных Штатов. В понедельник военные Южной Кореи, США и Японии начали новые двухдневные учения вблизи границ Северной Кореи.

Метки: санкции, Северная Корея, Южная Корея

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