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Экономика

12 декабря 2017, 13:50
Во Владивостоке пройдут Дни японского и китайского инвесторов

Во Владивостоке пройдут Дни японского и китайского инвесторов

В мероприятиях примут участие представители Минвостокразвития, федеральных ведомств, ряд глав дальневосточных регионов

18 декабря во Владивостоке впервые пройдет День японского инвестора – стороны планируют обсудить реализацию в макрорегионе проектов в сфере сельского хозяйства, лесопереработки, жилищного строительства. День китайского инвестора состоится во второй раз, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

"Подобный формат работы уже показал свою эффективность, - отметил заместитель Министра российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков. - Мы предложили нашим иностранным партнерам проводить такие мероприятия на регулярной основе". 

В мероприятиях примут участие представители Минвостокразвития, федеральных ведомств, ряд глав дальневосточных регионов, руководители институтов развития Дальнего Востока.

Первый День китайского инвестора состоялся в марте этого года. Вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев, первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Осипов и заместитель Министра Александр Крутиков, губернаторы дальневосточных регионов провели переговоры с китайскими предпринимателями, которые планируют реализовать на территории Приморского края ряд инвестиционных проектов. В ходе встречи стороны обсудили строительство во Владивостоке гостинично-жилого комплекса, создание морского биотехнопарка и другие проекты.

"Мы договорились с китайскими инвесторами о строительстве целлюлозно-бумажный комбинат - это не просто деревообработка, а комбинат с глубокой переработкой, большим объемом добавленной стоимости. Более того, в подписанном соглашении зафиксировано, что ЦБК — это только первый этап, мы сразу договариваемся и о втором этапе реализации проекта. После ЦБК это создание мощностей предприятия полного цикла, чтобы и бумага, и картон тоже производились у нас и экспортировались в Китай. Это еще дополнительные рабочие места и налоги на Дальнем Востоке. Вложения в проект составят более 90 миллиардов рублей", – заявил глава Минвостокразвития Александр Галушка.

Напомним, меморандум о реализации проекта строительства целлюлозно-бумажного комбината в городе Амурске Хабаровского края подписан 28 ноября Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций (АПИ) и компанией China Paper.

Кроме того, 28 июня 2017 года в Хабаровске состоялся первый День корейского инвестора. Он дополнил портфель перспективных проектов с участием корейских инвесторов на сумму свыше 250 млн долларов. Участие в нем приняли такие крупные компании, как "Хёндэ", "ЛС Нетворск", "Ки-Ти-Ай", "Бусан порт", "И-Н-К" и другие.

"Мы рассчитываем, и будем работать над тем, чтобы корейские инвестиции были достойно представлены на Дальнем Востоке. Сейчас идет обсуждение конкретных проектов, и мы понимаем, что они в высокой степени готовности. По каждому из проектов есть конкретные позиции, отработка которых позволит проектам стартовать. Нет никаких сомнений, что и корейский бизнес будет успешен на Дальнем Востоке", - сказал Александр Галушка.

Второй День корейского инвестора состоится на Дальнем Востоке России в первой половине 2018 года – об этом заявил вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев в рамках рабочей встречи с Председателем Комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при Президенте Республики Корея Сон Ен Гилем.

Метки: Китай, Минвостокразвития, Япония

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