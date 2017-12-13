"Игорь Белоусов" завершил первый этап поисковых работ на месте гибели советских подводных лодок

Экипаж спасательного судна Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" в акватории залива Петра Великого завершил выполнение задач первого этапа поисковых работ в предполагаемом районе гибели в годы Великой Отечественной войны советских малых подводных лодок "М-63" и "М-49". Объектов, похожих по характеристикам на погибшие подлодки пока не обнаружено, сообщшает ЕНВ.

Новейший спасательный корабль вел поиск погибших субмарин с использованием буксируемого гидролокатора с магнитометром на глубинах, не превышающих одного километра. Для гарантированного обследования акватории, общая площадь поверхности которой превышает 400 квадратных километров, район поиска разделен на сектора, каждый из которых будет детально осмотрен с привлечением технических средств с целью определения предельных возможностей бортовых поисково-спасательных систем. Из поиска исключены участки с малыми глубинами, которые уже ранее осматривались.

Работы по поиску погибших подводных лодок в заливе Петра Великого, на участках, прилегающих к заливу Посьета, будут проводиться судном в плановом порядке на протяжении 2018 года. Для подтверждения контактов и осмотра объектов будет привлекаться рабочий телеуправляемый подводный аппарат "Пантера Плюс".