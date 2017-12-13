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Общество

12 декабря 2017, 13:30
"Игорь Белоусов" завершил первый этап поисковых работ на месте гибели советских подводных лодок

"Игорь Белоусов" завершил первый этап поисковых работ на месте гибели советских подводных лодок

Объектов, похожих по характеристикам на погибшие подлодки пока не обнаружено

Экипаж спасательного судна Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" в акватории залива Петра Великого завершил выполнение задач первого этапа поисковых работ в предполагаемом районе гибели в годы Великой Отечественной войны советских малых подводных лодок "М-63" и "М-49". Объектов, похожих по характеристикам на погибшие подлодки пока не обнаружено, сообщшает ЕНВ.

Новейший спасательный корабль вел поиск погибших субмарин с использованием буксируемого гидролокатора с магнитометром на глубинах, не превышающих одного километра. Для гарантированного обследования акватории, общая площадь поверхности которой превышает 400 квадратных километров, район поиска разделен на сектора, каждый из которых будет детально осмотрен с привлечением технических средств с целью определения предельных возможностей бортовых поисково-спасательных систем. Из поиска исключены участки с малыми глубинами, которые уже ранее осматривались.

Работы по поиску погибших подводных лодок в заливе Петра Великого, на участках, прилегающих к заливу Посьета, будут проводиться судном в плановом порядке на протяжении 2018 года. Для подтверждения контактов и осмотра объектов будет привлекаться рабочий телеуправляемый подводный аппарат "Пантера Плюс".

В августе 1941 г. во время выполнения боевого задания предположительно в районе залива Посьета пропали без вести две подводные лодки Тихоокеанского флота "М-49" и "М-63" ("малютки").

Метки: подлодка, ТОФ

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