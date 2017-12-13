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Экономика

12 декабря 2017, 13:20
"Рыбная" тема – одна из главных в программе "Дней Дальнего Востока в Москве"
"Рыбная" тема – одна из главных в программе "Дней Дальнего Востока в Москве"

"Рыбная" тема – одна из главных в программе "Дней Дальнего Востока в Москве"

На сцене ярмарки выступят ведущие фольклорные коллективы Дальнего Востока

На Тверской площади началась гастрономическая и культурно-развлекательная ярмарка в рамках масштабного мероприятия – "Дни Дальнего Востока в Москве", которое организовано при поддержке Федерального агентства по рыболовству, сообщает ЕНВ.

В ярмарке принимают участие девять регионов Дальнего Востока: Республика Саха (Якутия), Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Приморский, Хабаровский и Камчатский края, Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область. Каждый из регионов представит свои лучшие продукты в специальных торговых галереях. Дальневосточная ярмарка на Тверской площади продлится до 13 декабря. А современная интернет-площадка по продаже рыбной продукции будет работать на отраслевом стенде Росрыболовства в "Экспоцентре" с 14 по 16 декабря

На площадке фестиваля организованы мастер-классы по традиционным ремеслам и промыслам Дальнего Востока, можно познакомиться с культурой и традиционной кухней отдаленных регионов России, приобрести деликатесы и сувениры. Посетителям будут предложены морепродукты, рыба, мясные и кондитерские изделия, травяные чаи, национальная одежда народов Дальнего Востока, обереги и прочее.

Конечно, особое место среди ярмарочных рядов занимает рыбная продукция. Дальний Восток – рыбный край России, на него приходится около 70% российского вылова. На прилавках представлены свежезамороженая, вяленая, копченая рыба, крабы, трепанг, икра, другие рыбные деликатесы – в общей сложности – более 100 наименований морепродуктов.

Основная идея отраслевого "рыбного" стенда – это демонстрация преимуществ онлайн-торговли, как самого короткого пути продажи рыбной продукции Дальнего Востока конечному потребителю. На витринах будет представлен ассортимент продукции, на панелях – подробное описание продукта, в том числе условия вылова и рецепты блюд. Каждый посетитель выставки сможет заказать понравившийся товар, который доставят до его склада или на дом.

Другой технологической "фишкой" стенда станет проект продвижения продукции от рыболовецкого колхоза "Восток -1", специализирующемся на глубоководном промысле краба и макруруса: 3-d очки и джойстик создадут ощущение полного погружения в другую реальность – дальневосточную.

На стенде для гостей пройдут дегустации продукции компаний: "Восток-1", "РРК", "Доброфлот", в том числе можно будет попробовать сашими из макруруса, свежайшие сардину иваси и дикую красную рыбу с Дальнего Востока.

Рыбная тема станет первой в деловой программе мероприятия. 14 декабря в 10.00 состоится сессия "Требования к рыбе и морепродуктам, реализуемым в торговой сети". В обсуждении вопросов взаимодействия товаропроизводителей и торговых сетей примет участие заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

На сессии планируется рассмотреть необходимые критерии качества продукции для последующей реализации в торговой сети, а также требования к упаковке, поставке и объемам партий товара. Важной частью обсуждения станет вопрос прослеживаемости рыбной продукции от вылова до потребителя как гарантии качества и безопасности.

В повестку деловой программы включены вопросы развития особых экономических режимов и уникальной законодательной "оболочки", благоприятствующих реализации инвестиционных проектов на территориях опережающего развития (ТОР).

15 декабря в рамках Презентаций инвестиционных возможностей Дальнего Востока как для стран Европы (10.00), так и для стран Ближнего Востока (14.30) также будет уделено большое внимание потенциалу рыбопромышленного комплекса

На сцене ярмарки выступят ведущие фольклорные коллективы Дальнего Востока. На площади организована фотовыставка, посвященная уникальной природе, социально-экономическому развитию и потенциалу региона.

Метки: Дни Дальнего Востока в Москве

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