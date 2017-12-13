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Общество

12 декабря 2017, 12:30
Почта России начала доставку Паспортов болельщиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России

Почта России начала доставку Паспортов болельщиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России

Паспорта можно получить в 140 городах России

Почта России организует доставку и выдачу футбольным болельщикам России и мира персонифицированных карт зрителей – FAN ID (Паспортов болельщика) Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, сообщает ЕНВ.

Паспорт болельщика – документ, обязательный для всех зрителей матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, необходимый для прохода на стадион. Паспорт болельщика оформляется бесплатно. Он представляет собой небольшой заламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию.

Доставка паспортов болельщиков Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™ будет осуществляться для болельщиков бесплатно заказной "Бандеролью 1-го класса с описью вложения" по территории России и заказным регистрируемым мелким пакетом для получателей в других странах.

Российские болельщики Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России могут получить отправления с вложением Паспорта болельщика в выделенных отделениях почтовой связи в 140 городах России по предъявлению документа, удостоверяющего личность получателя. Необходимо, чтобы документ удостоверяющий личность  совпадал при оформлении заявки для получения Паспорта болельщика и при получении Паспорта болельщика.

Для оформления паспорта болельщика необходимо пройти процедуру регистрации на сайте fan-id.ru и выбрать опцию получения паспорта почтой. В России болельщики могут также получить паспорта в центрах выдачи. На данный момент открыты центры в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Калининграде. Вскоре откроются центры в Ростове-на-Дону, Волгограде, Саранске, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге. Оформление и доставка паспортов как российским, так и зарубежным болельщикам осуществляется бесплатно.

В течение всего периода доставки Паспортов болельщика Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России обеспечит информирование получателей в отделениях почтовой связи.

Метки: FIFA 2018, почта России

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