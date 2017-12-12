Несуществующий пока проект угольного терминала уже вызывает несогласие у жителей Хасанского района

Большие средства затрачиваются на сохранение популяции дальневосточных леопардов в Хасанском районе. "Мы что, хуже леопардов? Нас можно уничтожать?", - спрашивают жители представителей власти. На сегодняшний день их вопрос зависает в воздухе. В непростой ситуации разбирался спецкорр ЕНВ.

В минувшие выходные соцсети, "вацап", "телеграмм" и другие доступные общественные ресурсы взорвались очередным массовым протестом жителей Славянки и Находки Приморского края. Первые отчаянно пытаются предотвратить повторение судьбы вторых. Известный "успешный" проект угольного терминала в Находке будет реализован в экологически чистом и очень удобном во всех отношениях Хасанском районе.

В связи с этим, жители Славянки обращаются во все инстанции, даже к президенту страны Владимиру Путину. По сути, безумия как такового нет. Есть слухи, разговоры, предположения. Однако, красочнее любых фактов в роли плохого примера хасанцы указывают на Находку, жители которой (по их собственным многократным сообщениям) живут в угольной пыли. И это уже реальность жизни: экологическая ситуация в портах Находки по-прежнему остается в центре внимания властей, СМИ и общественности.

Бухты – чистые, краб – породы "негр"

Напомним, споры о загрязнении бухты Находка в результате перевалки угля не стихают. Одни ученые берут пробы и утверждают, что никаких следов загрязнения нет, другие эту информацию опровергают, заявляя, что загрязнение есть, и оно – существенное.

Доктор технических наук, профессор кафедры безопасности в чрезвычайных ситуациях и защиты окружающей среды Инженерной школы ДВФУ Яна Блиновская, возглавляя в апреле работу группы независимого исследования морского дна в зоне ответственности одного из стивидоров — АО "Дальмормонтаж", пришлала к выводу, что "концентрация вредных веществ не превышает предельно допустимых норм, и в плане технической марикультуры это очень хорошие показатели".

А люди, проживающие в Находке, научных проб не делая, в один голос кричат: жить в таких условиях невозможно. Воздух загрязнен, квартиры в черной угольной пыли, белье сушить невозможно, а про "чистые" аква-территории могут говорить только люди с хорошим чувством юмора. Так, по соцсетям прокатился видеоролик, на котором показан чёрный от угля внутри и снаружи краб, как говорится – факт, который говорит сам за себя.

"Сам он, что ли, почернел? Порода а-ля негр новая вывелась с появлением терминала?", - вот самое мягкое высказывание автора к ролику. Остальные содержат нецензурную лексику.

А начиналось все красиво… Спасая убыточную Находкинскую жестянобаночную фабрику от закрытия, предприятие перепрофилировали под бизнес по перевалке угля, нынешний "Терминал Астафьева". Проект строительства интермодального терминала был представлен в 2013 году. Не наученные еще тогда горьким опытом жители сопротивлялись данным нововведениям слабо. Возможно, была надежда на "закрытое" производство, на новые рабочие места, на строительство с налогов инфраструктуры, на многие, в общем, положительные моменты для города. Со временем, как говорится, "надежда умерла последней".

По данным электронной выписки из ФНС, 23,28% акций ОАО "Терминал Астафьева" принадлежат Руслану Кондратову – бывшему депутату Государственной думы и сыну бывшего начальника управления УФСБ по Приморскому краю. Ещё 28,78% акций принадлежит ООО "Титул" из Владивостока, 15,04% находится в собственности у рыболовецкого колхоза "Огни Востока", расположенного в райцентре Терней и также контролируемого Кондратовым. Собственно, последний о плюсах проекта ранее говорил очень много. Возможно, сегодня жители Находки преувеличивают масштаб трагедии, в этом пусть разбираются эксперты Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Однако, многие жители Хасанского района выступают даже против самой мысли о строительстве угольного терминала на своей территории после нашумевшей историей с Находкой.

Дай палец – откусят руку по локоть

Итак, в Приморском крае планируют построить еще один угольный терминал. Место ему определили в Хасанском районе, в его административном центре – пгт. Славянка. К этой территории еще подходят такие определения, как "чистая зона", "экологический район", "заповедник", "нетронутая природа". А еще, эта территория крайне привлекательна в части удачного расположения для бизнеса. Чтобы не быть голословным, спецкор ЕНВ провел опрос среди заинтересованных лиц и экспертов о данной проблеме.

Член инициативной группы "Славянка без угля" Руслан Войтюк:

"Участок, выделенный под строительство, от ближайших домов находится в 200 метрах. Достаточно посмотреть на Находку – вот что ждет Хасанский район при введении в эксплуатацию угольного терминала. Закрытых терминалов, как известно, не существует, уголь не может храниться в закрытых помещениях. В Находке уже был построен "красивый безопасный проект закрытого типа". Кстати, что касается земли, выделенной под строительство, здесь все вилами на воде писано. Согласно генплану эта территория должна идти под расширение жилого фонда Славянки, однако было выделено два участка под транспортную инфраструктуру, на которых можно строить или ж/д пути, или причал, но никак не угольный терминал. Прокуратура выдвинула протест по этому несоответствию, но он был отклонен с перевесом в один голос. Мы надеемся, что прокуратура на этом не остановится и выйдет в суд. На следующей неделе мы планируем акцию: из красной ткани, которая использовалась на флеш-мобе (см. заглавное фото, - прим. ред.), нарежем лоскуты, которые каждый житель Славянки, протестующий простив строительства, вывесит на своих окнах и балконах".

Ольга Гаврилюк, депутат муниципального комитета Славянского городского поселения также открыто говорит о продолжении волны протестов против терминала: "Сейчас нас пытаются убедить дождаться проекта терминала. Рассказывают, какие он нам принесет блага, уверяют в безопасности. Губернатор говорит, мол, сплетни раздуваем. Но только слепой не увидит очевидного – нас пытаются отправить по тем же рельсам, что и несчастную Находку. Тем тоже долго и красиво о "безопасном" производстве говорили. Результаты оказались страшнее любых самых плохих прогнозов. Мы желаем предотвратить появление терминала даже на бумаге, наш страх не беспочвенный. Нам могут говорить, что угодно, но когда выгрузят первый вагон угля – ничего их уже не остановит. Мы готовы бороться за свою малую родину всеми законными способами. Уже были организованы митинги, обращения к губернатору, к Владимиру Владимировичу Путину, в прокуратуру, мы проводили флеш-моб и на этом не остановимся. Дальнейшие шаги – проведение местного референдума, на который мы возлагаем большие надежды".

Старший научный сотрудник биолого-почвенного института Дальневосточного отделения Академии наук Татьяна Вшивкова возмущена: "Врачи, депутаты, предприниматели, экологи, просто местные жители Славянки – все выступают против не то что строительства, а даже проекта терминала. Странно, что людей опять никто не слышит! Шокирует, что деньги стали у нас превыше всего. Врачи в один голос кричат: у людей, имеющих дело с угольной пылью, через пять лет начинаются хронические заболевания дыхательной системы – а никому и дела нет! А гибель экологии? А массовое бегство народа из загрязненного района, которое неизбежно? Нельзя допустить в Славянке "второй Находки"!"

В ответ на открытое письмо жителей Славянки Владимиру Путину, уже высказался врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. Текст ответа был опубликован в той же газете, в которой впервые появилось обращение к главе государства ("Народное вече"):

"Когда я приехал в Славянку, их (инициативную группу – ред.) не пускали в зал, – цитирует ответ губернатора издание. – Сам лично провёл, и во время беседы попросил дать им слово и задать вопрос. Выступала женщина, которая сказала, что будет стройка угольного терминала и т д – по тексту жалобы. Я объяснил, что проекта ещё нет, и речь только может идти о контейнерном терминале, и общественные слушания ещё не проходили. И даже нет декларации. И нет согласия ж/д на уголь, так как нет такой пропускной способности до 2025 года".