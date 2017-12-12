Китайские и американские продовольственные сети привлекают новых покупателей

Если вы приедете в Шанхай, то можете наблюдать любопытную картину. Толпы местных жителей с тележками для покупок собираются в местном магазине-ресторане. В заведении можно купить еды, и там же её попробовать. Часто жители Поднебесной и туристы садятся за общий стол и пробуют местные морепродукты, сообщает ЕНВ со ссылкой на Financial Times.

Речь идет о магазине-ресторане Hema, в котором сочетаются элементы того и другого. Hema имеет двадцать филиалов по всей стране. Сеть заведений принадлежит Alibaba Group – "пионеру" в сфере электронной коммерции в КНР. Hema представляет собой гибрид электронной коммерции и обычного ритейла. Посетителям могут вытащить живых крабов из больших емкостей, прежде чем продать тот же товар, только в упакованном виде. Отследить за товаром и знать, когда он поступит в магазин, можно через приложение Alipay. Через него также можно оплатить покупки.

В разных частях мира предложения в сфере электронной коммерции могут быть разными. Например, в американской сети продуктовых магазинов премиум-класса Whole Foods, принадлежащей с июля 2017 года Amazon, в последнее время активнее используют сервис доставки товаров своим клиентам на дом.

Известный американский интернет-магазин Walmart, являющийся крупнейшим розничным продавцом в стране, предлагает своим клиентам заказать продукты онлайн, и затем быстро забрать их в магазине. Сеть супермаркетов Ahold Delhaize, которая владеет Food Lion и Stop & Shop, разработало приложение для покупок Peapod. Жители 24 городов США могут заказать еду, диктуя специальные команды голосовому помощнику Amazon Alexa.

Бывший исполнительный директор международного продуктового ритейлера Tesco Бруно Монтейн отмечает, что названные сервисы обладают огромными преимуществами в доставке свежих продуктов до потребителей. По его словам, магазинам выгодно их использовать даже при снижении цен, потому как скоропортящийся товар уходит довольно быстро.