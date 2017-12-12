Международный литературный конкурс из Приморья получил отклик со всей России

Не так давно завершился второй сезон международного конкурса сказок и детских рассказов "Сказки волшебного лотоса", организованного Центром социальных инноваций "Чёрный куб" в Год литературы в России (2015 г.). Компетентное жюри отобрало победителей и призеров в пяти номинациях, а официальные партнеры проекта ГК "Славда" и студия детской журналистики "Недетские новости" (НДН) определи самых талантливых авторов среди детей в регионе и стране соответственно. Пока победители и призеры ожидают свои заслуженные награды, оргкомитет конкурса получает отзывы от различных сторон, причастных к реализации проекта, сообщает ЕНВ.

Конкурс сказок и детский рассказов "Сказки волшебного лотоса" стартовал 15 августа. Прием произведений в пять номинаций продолжался до 1 октября 2017 года. Свои работы прислали представители 77 субъектов РФ и 16 стран мира, включая Россию, Украину, Белоруссию, Молдову, Литву, Латвию, Эстонию, Германию, Великобританию, Данию, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таиланд, Канаду и США. Всего на конкурс было прислано более 1850 авторских произведений.

Среди победителей и призеров оказались писатели, записавшие видеообращение с пожеланиями в адрес организаторов. "Прочитав положение о конкурсе, была рада тому, что в ключевых критериях оценки произведений была не их развлекательность, а заключенная в них мораль и нравственность, – отмечает победитель в двух номинациях второго сезона конкурса "Сказки волшебного лотоса" Татьяна Попова (г. Москва). – К сожалению, сегодня даже среди детских писателей уклон делается в сторону развлекательности в ущерб познавательности, морали и нравственных ценностей, которые всегда содержались не только в русских народных сказках, но и в литературных авторских произведениях. Поэтому я хотела бы пожелать проекту и всем писателям страны побольше таких сказок для наших детей и внуков".

Писатель из Анапы, призер в номинации "Широка страна моя родная" Сергей Лёвин отметил значимость международного конкурса сказок из Приморья в восполнении дефицита качественной детской литературы. "Я очень надеюсь, что книга, которая выйдет по итогам конкурса, займет достойное место в библиотеках по всей России. Буду очень рад подарить ее анапской Детско-юношеской библиотеке", - отметил автор.

Кстати, первый сборник конкурса "Сказки волшебного лотоса", проводившегося в 2015 г., в Год литературы в России, уже оказался в одной из главных библиотек страны. В преддверии старта уже второго сезона конкурса, экземпляр совместного труда 26 лучших русскоязычных авторов мира по решению администрации Кремля был отправлен в Библиотеку Президента Российской Федерации. Приморский сборник сказок выпускается издательством Дальневосточного федерального университета, над дизайном книги вот уже третий год работают опытные специалисты под руководством уникального художника-дизайнера, широко известного в странах АТР, Евгения Погребняка.

В этом году проект международного конкурса сказок и детских рассказов "Сказки волшебного лотоса" участвует в Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный лучник". В настоящее время продолжаются региональные этапы известного в стране конкурса проектов. Значимость "Сказок волшебного лотоса" состоит в том, что участники конкурса не вносят авторские взносы, но, при этом, победители и призеры получают ценные призы, а также красочный тематический сборник с собственным произведением. Но, как отметила призер в номинации "В дружбе – правда" Лилия Максименко (г. Ростов-на-Дону), главное – это то, что конкурс дает площадку для реализации абсолютно каждому. "Хочу поблагодарить всех организаторов и учредителей второго международного конкурса сказок "Сказки волшебного лотоса" за то, что даете возможность, таким как я – непрофессиональным писателям, людям самых разных профессий и возрастов найти своего читателя", - отметила призёр в своем видеообращении организаторам.

Несмотря на то, что, согласно положению о конкурсе, дети участвовали в нем на общих основаниях вместе с взрослыми, партнеры проекта все же решили отметить самых талантливых писателей в возрасте до 15 лет, приславших свои произведения через форму заявки на сайте "Сказок". Так, официальный партнер конкурса "Сказки волшебного лотоса", известная дальневосточная компания Slavda Group пригласила к себе, на производство питьевой воды приморских детей, приславших лучшие произведения на конкурс. Обладателями приза-симпатии от ГК "Славда" стали Илья Выговский из Владивостока (11 лет), а также Александра Соколова и Екатерина Тарасова из пос. Новый Надеждинского района (по 12 лет). "Компания "Славда" с большим удовольствием вручила памятные подарки удивительно талантливым и творческим ребятам, - отметила коммерческий директор группы компаний "Славда" Анна Ковалевская. – Нам очень приятно, что мы выступаем партнерами конкурса, который помогает раскрыть ребятам весь свой творческий потенциал".

За выдающиеся результаты, продемонстрированные в рамках II сезона конкурса сказок и детских рассказов "Сказки волшебного лотоса" победителей и призеров проекта также поздравит известный в Приморье политик, депутат Государственной Думы РФ Владимир Новиков. Парламентарий уже подписал именные грамоты Государственной Думы РФ, которые будут отправлены каждому отличившемуся в проекте автору. Кроме того, каждый участник конкурса получит сертификаты от организаторов, а для победителей и призеров Центр социальных инноваций "Чёрный куб" приготовил ценные призы, в том числе, медали из серебра с символикой проекта, а также именные дипломы.

"Я поздравляю победителей и участников с завершением второго сезона международного литературного конкурса "Сказки волшебного лотоса", - обращается к русскоязычным писателям со всего мира организатор конкурса, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – В этом году в конкурсной программе участвовало более 1800 произведений. Я искренне восхищён качеством и количеством работ, масштабами и географией конкурса! Перед жюри стояла непростая задача – внимательно прочитать все произведения и в соответствии с критериями, заявленными в правилах, сделать свой выбор. Осуществить это было непросто, ведь достойных работ очень много! Уверен, что следующий сезон конкурса даст возможность ещё большему числу талантливых людей проявить себя. Теперь мы будем готовить к изданию новый выпуск сборника "Сказки волшебного лотоса". Это огромный творческий труд команды Центра социальных инноваций "Чёрный куб", который, мы верим, увенчается успехом – красочной яркой книгой, которую будут читать не только дети, но и взрослые по всей нашей огромной стране!", - заключил Юрий Коломейцев.