Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

11 декабря 2017, 12:10
Компания "Мегафон" провела экскурсию для представителей СМИ
Компания "Мегафон" провела экскурсию для представителей СМИ
Компания "Мегафон" провела экскурсию для представителей СМИ

Компания "Мегафон" провела экскурсию для представителей СМИ

Журналистов ознакомили с работой объекта связи и решениями оператора по его подготовке к зимнему периоду

В ходе встречи с журналистами была проведена экскурсия на базовую станцию компанию, расположенную в городе Артёме (ул. Крылова, 42). О том, как сегодня развивается сотовый оператор, рассказывал руководитель по развитию инфраструктуры Приморского регионального отделения компании "Мегафон" Александр Доркин, сообщает ЕНВ.

Базовая станция представляет собой небольшого размера строение, в котором хранятся машины с проводами, предназначение многих из которых является загадкой для обычного человека. Между тем, эти машины обладают колоссальной мощностью, способной обеспечивать связь целому району. Количество таких станций в крае исчисляется сотнями, и артёмовская всего лишь одна из них.

Вокруг базовой станции не так давно было начато возведение специальных защитных заграждений, поскольку в последнее время участились случаи вандализма. Угроза состоит в том, что вандальные действия, помимо финансовых потерь, могут вызвать перебои в работе системы связи. В связи с этим, обеспечение безопасности на объекте теперь является одной из важнейших задач компании.

"Приближая цифровое будущее" – так называется стратегия развития компании "МегаФон" на ближайшие годы. Ее основная задача – объединение связи и мира цифровых услуг. Что в этом направлении было сделано и достигнуто в уходящем 2017 году, что такое "цифровая среда" и как она создается, как оператор развивает и модернизирует свою сеть, в ходе встречи с журналистами рассказал директор Приморского регионального отделения Дальневосточного филиала "Мегафона" Артём Базыль.

По его словам, в стратегии развития компания на 2017-2020 годы лежит идея о цифровом абоненте. Под ним предполагается пользователь, который активно пользуется продуктами современности, такими как социальные сети, мессенджеры, музыкальные порталы и сайты для присмотра видео. Компания "Мегафон" идёт в ногу со временем. Можно наблюдать развитие инновационных услуг и новых продуктов для корпоративных клиентов – М2М, мобильная реклама и облачные решения.

Однако, при этом, это не значит, что пользователи, которых сложно назвать цифровыми, будут забыты. Компания "Мегафон" старается ориентироваться на запросы от самых разных пользователей своих услуг. За последнее время компания добилась ряда успехов, на приморском рынке. Например, количество пользователей сервиса "МегаФон.ТВ" в регионе за последний год выросло почти на 50 процентов. 

В рамках беседы также было уделено внимание вопросам, которые многие люди поставили бы в разряд научной фантастики. Среди этих вопросов можно выделить проект "умного дома". Эта технология существует уже сейчас, правда она ещё не получила должного распространения. Для активизации технологии нужен только ваш гаджет, остальное за вас сделает "умный дом". Теперь вы можете не опасаться, что забыли выключить утюг, поскольку вы всегда сможете выключить его, даже находясь в другом городе. Точно также вы можете перестать бояться, что во время вашего отсутствия в дом могут постараться проникнуть посторонние, поскольку "умный дом" оснащён камерами, изображение с которых передается на мобильное устройство владельца.

Несмотря на то, что прогресс стремительно входит в нашу жизнь, многие люди по-прежнему боятся многих вещей, напрямую с ним связанных. Среди этих общественных страхов можно назвать боязнь радиации. Безусловно, речь не идёт о высоком, опасном для здоровья радиационном фоне, когда эти опасения вполне обоснованы. Но доходит до того, когда люди выступают против строительства базовых станций в своих районах, ссылаясь на их "огромную радиационную опасность". Впрочем, как пояснили представители компании, контролирующие органы строго следят за радиоактивным фоном на объектах сотового оператора.

Метки: Мегафон

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Почта России начала доставку Паспортов болельщиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииПочта России начала доставку Паспортов болельщиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
сегодня, 12:30
Паспорта можно получить в 140 городах России
Несуществующий пока проект угольного терминала уже вызывает несогласие у жителей Хасанского районаНесуществующий пока проект угольного терминала уже вызывает несогласие у жителей Хасанского района
вчера, 18:20
В муниципалитете может быть проведен местный референдум по вопросу строительства терминала
Международный литературный конкурс из Приморья получил отклик со всей РоссииМеждународный литературный конкурс из Приморья получил отклик со всей России
вчера, 12:20
Авторы со всей страны прислали видеообращения в адрес организаторов, а принять участие в награждении победителей и призеров решил даже депутат Госдумы

Последние новости

Китайские и американские продовольственные сети привлекают новых покупателейКитайские и американские продовольственные сети привлекают новых покупателей
вчера, 14:50
О том, какие способы реализации продуктов, используют сегодня в мире – в материале ЕНВ
В Сингапуре готовятся к РождествуВ Сингапуре готовятся к Рождеству
10 декабря 2017, 19:40
Католическое рождество состоится 25 декабря
Спецтехника почистила дороги Владивостока от снега и обработала их противогололёдными материаламиСпецтехника почистила дороги Владивостока от снега и обработала их противогололёдными материалами
10 декабря 2017, 18:30
Сегодня во Владивостоке выпал снег

От первого лица

Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
16.11.2017 09:30
Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
10.11.2017 12:20
Александр Гуцалюк: Рост на рынке автомобилей в 2018 году будет, но незначительный
02.11.2017 10:00
Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным

Самые популярные

Горячие обсуждения

30.11.2017 12:20
ЦИК представил логотип президентской избирательной кампании-2018 2
29.11.2017 13:00
Депутаты хотят снять ограничение на использование иностранных рабочих в овощеводстве края 1
04.12.2017 22:30
Поток заявок от претендентов на пост мэра Владивостока остановился 1
04.12.2017 23:10
Александр Юров покинул пост вице-губернатора Приморья по вопросам ЖКХ и ТЭК 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+