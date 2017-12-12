Компания "Мегафон" провела экскурсию для представителей СМИ

В ходе встречи с журналистами была проведена экскурсия на базовую станцию компанию, расположенную в городе Артёме (ул. Крылова, 42). О том, как сегодня развивается сотовый оператор, рассказывал руководитель по развитию инфраструктуры Приморского регионального отделения компании "Мегафон" Александр Доркин, сообщает ЕНВ.

Базовая станция представляет собой небольшого размера строение, в котором хранятся машины с проводами, предназначение многих из которых является загадкой для обычного человека. Между тем, эти машины обладают колоссальной мощностью, способной обеспечивать связь целому району. Количество таких станций в крае исчисляется сотнями, и артёмовская всего лишь одна из них.

Вокруг базовой станции не так давно было начато возведение специальных защитных заграждений, поскольку в последнее время участились случаи вандализма. Угроза состоит в том, что вандальные действия, помимо финансовых потерь, могут вызвать перебои в работе системы связи. В связи с этим, обеспечение безопасности на объекте теперь является одной из важнейших задач компании.

"Приближая цифровое будущее" – так называется стратегия развития компании "МегаФон" на ближайшие годы. Ее основная задача – объединение связи и мира цифровых услуг. Что в этом направлении было сделано и достигнуто в уходящем 2017 году, что такое "цифровая среда" и как она создается, как оператор развивает и модернизирует свою сеть, в ходе встречи с журналистами рассказал директор Приморского регионального отделения Дальневосточного филиала "Мегафона" Артём Базыль.

По его словам, в стратегии развития компания на 2017-2020 годы лежит идея о цифровом абоненте. Под ним предполагается пользователь, который активно пользуется продуктами современности, такими как социальные сети, мессенджеры, музыкальные порталы и сайты для присмотра видео. Компания "Мегафон" идёт в ногу со временем. Можно наблюдать развитие инновационных услуг и новых продуктов для корпоративных клиентов – М2М, мобильная реклама и облачные решения.

Однако, при этом, это не значит, что пользователи, которых сложно назвать цифровыми, будут забыты. Компания "Мегафон" старается ориентироваться на запросы от самых разных пользователей своих услуг. За последнее время компания добилась ряда успехов, на приморском рынке. Например, количество пользователей сервиса "МегаФон.ТВ" в регионе за последний год выросло почти на 50 процентов.

В рамках беседы также было уделено внимание вопросам, которые многие люди поставили бы в разряд научной фантастики. Среди этих вопросов можно выделить проект "умного дома". Эта технология существует уже сейчас, правда она ещё не получила должного распространения. Для активизации технологии нужен только ваш гаджет, остальное за вас сделает "умный дом". Теперь вы можете не опасаться, что забыли выключить утюг, поскольку вы всегда сможете выключить его, даже находясь в другом городе. Точно также вы можете перестать бояться, что во время вашего отсутствия в дом могут постараться проникнуть посторонние, поскольку "умный дом" оснащён камерами, изображение с которых передается на мобильное устройство владельца.

Несмотря на то, что прогресс стремительно входит в нашу жизнь, многие люди по-прежнему боятся многих вещей, напрямую с ним связанных. Среди этих общественных страхов можно назвать боязнь радиации. Безусловно, речь не идёт о высоком, опасном для здоровья радиационном фоне, когда эти опасения вполне обоснованы. Но доходит до того, когда люди выступают против строительства базовых станций в своих районах, ссылаясь на их "огромную радиационную опасность". Впрочем, как пояснили представители компании, контролирующие органы строго следят за радиоактивным фоном на объектах сотового оператора.